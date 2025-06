Koalicioni i opozitës turke nominon Kemal Kiliçdaroğlun për president

Në lidhje me zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe parlamentare në Türkiye, presidenti Recep Tayyip Erdoğan sinjalizoi se zgjedhjet do të mbahen më 14 maj, kur qytetarët do të zgjedhin presidentin si dhe 600 anëtarët e parlamentit.