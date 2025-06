Finlanda dhe Suedia duhet të ndërmarrin hapa për të adresuar shqetësimet e Türkiyes, tha zëdhënësi i zyrës së presidentit turk Ibrahim Kalin.

“Është e drejta jonë e natyrshme të presim nga aleatët tanë dhe vendet e tjera mike që të ndërmarrin hapa të ngjashëm në lidhje me shqetësimet e sigurisë së Türkiyes, ashtu siç i marrim seriozisht shqetësimet e sigurisë së vendeve të tjera anëtare të NATO-s dhe vendeve të tjera mike dhe aleate dhe veprojmë menjëherë dhe pa mëshirë kundër kërcënimeve me të cilat ata përballen”, tha Kalin mbrëmë në një deklaratë për gazetarët në selinë e NATO-s në Bruksel.

Kalin bëri këto deklarata pas takimit të përfaqësuesve të vendeve pjesëmarrëse në mekanizmin trepalësh, Türkiyes, Finlandës dhe Suedisë në Bruksel, ku u diskutua për zhvillimin e ngjarjeve në lidhje me zbatimin e detyrimeve të marra nga memorandumi trepalësh i nënshkruar në qershor 2022 në Samitin e NATO-s në Madrid.

Kalin tha se takimi kaloi në një atmosferë "pozitive".

"Disa hapa nga Finlanda dhe Suedia në disa fusha janë të kënaqshme, të cilat Türkiye i mirëpret. Sigurisht që procesi nuk ka përfunduar ende. Gjithashtu, shprehëm pritshmërinë që të ndërmerren hapat e nevojshëm ligjorë, gjyqësorë, administrativë dhe inteligjentë, veçanërisht me qëllim të parandalimit të financimit të terrorizmit, rekrutimit, propagandës së terrorizmit dhe nxitjes së dhunës”, theksoi Kalin.

Suedia dhe Finlanda aplikuan zyrtarisht për t'u bashkuar me NATO-n majin e kaluar, duke braktisur dekada të neutralitetit ushtarak, një vendim i nxitur nga lufta e Rusisë kundër Ukrainës, e cila filloi më 24 shkurt 2022. Megjithatë, Türkiye, e cila ka qenë një anëtare e NATO-s për më shumë se 70 vjet, ka ngritur kundërshtime, duke akuzuar të dyja vendet se tolerojnë dhe madje mbështesin organizatat terroriste, duke përfshirë organizatën terroriste PKK dhe organizatën terroriste FETO, e cila qëndron pas përpjekjes për grusht shteti në Türkiye më 15 korrik 2016.

Qershorin e kaluar, Türkiye dhe dy vendet nordike nënshkruan një memorandum në një samit të NATO-s për të adresuar shqetësimet legjitime të sigurisë së Ankarasë, duke hapur rrugën për anëtarësimin e tyre përfundimtar në aleancë.

Në memorandum, Suedia dhe Finlanda ranë dakord se nuk do të ofrojnë mbështetje për YPG/PYD dhe FETO, se do të parandalojnë të gjitha aktivitetet e organizatave terroriste, do të ekstradojnë të dyshuarit për terrorizëm, do të prezantojnë ligje të reja për ndëshkimin e krimeve terroriste dhe se nuk do të zbatojnë më një embargo kombëtare armësh midis tri vendeve.

Edhe pse ka miratuar legjislacionin për të ndryshuar ligjin kundër terrorizmit dhe për të hequr embargon e armëve ndaj Türkiyes, Suedia ende nuk ka përmbushur pjesë të marrëveshjes që kanë të bëjnë me parandalimin e aktiviteteve terroriste dhe dorëzimin e të dyshuarve për terrorizëm në Ankara.