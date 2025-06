3.14159265359

14 Marsi është zgjedhur simbolikisht si Dita Ndërkombëtare e Matematikës. Nëse kjo datë shkruhet në stilin e muajit para ditës, fitohet numri 3.14, i cili është një simbol për konstantën matematikore Pi, e cila tregon shkallën e perimetrit të një rrethi me diametrin e tij.

Quhet edhe konstanta e Arkimedit sipas matematikanit të lashtë grek Arkimedi i cili llogariti i pari vlerën e saktë të sipërfaqes së rrethit ose numrin e Ludolfit sipas matematikanit Ludolf van Zeulen i cili llogariti me shumë dhjetore. Dita e Pi festohet edhe në disa vende ku dita para muajit shënohet e para, kështu që 22 korriku u zgjodh sipas koeficientit 22:7.

Matematikë për të gjithë

Këtë vit, UNESCO-ja dhe sindikatat botërore të matematikanëve festojnë 14 marsin nën moton "Matematika për të gjithë", dhe vetë logoja është përkthyer pothuajse në të gjitha gjuhët botërore. Ideja është që matematika përfaqëson një gjuhë të vetme universale që të gjithë mund ta përdorin në mënyrë të barabartë.

“Le të na shërbejë kjo ditë për të na kujtuar matematikën që është e rëndësishme për të gjithë ne, që shkruan botën dhe e bën të kuptueshme. Është një dhuratë që nuk thahet dhe ka ende shumë për të eksploruar”, tha Audrey Azoulay, Drejtore e Përgjithshme e UNESCO-s.

Libri komik i matematikës

Për të nxitur nxënësit dhe fëmijët që të dashurohen me matematikën, këtë vit organizohet një sfidë e librit komik. Ideja është që nëpërmjet shkollave dhe shoqatave të dërgohen komike për të ilustruar konceptin e "Matematikës për të gjithë", dhe më pas ato të shfaqen publikisht në një galeri online të organizatorëve të Ditës Ndërkombëtare të Matematikës.

Shkenca për zhvillim të qëndrueshëm

Njohja e matematikanëve përkon edhe me programin "Shkenca për Zhvillim të Qëndrueshëm" për periudhën 2022/2023, me theks në rimëkëmbjen nga pandemia globale me Covid-19 nëpërmjet kërkimit shkencor dhe inovacionit për shëndetin publik dhe të përgjithshëm, por edhe mbështetje për zhvillimin ekonomik dhe social nëpërmjet inovacionit teknologjik.

Ky zhvillim nuk do të ishte i mundur pa aplikimin e matematikës, ndaj UNESCO-ja vuri në dispozicion materialet dhe mjetet mësimore onlajn dhe bëri apel për rritjen e qasjes në njohuri.

Investimi në STEM

Edukimi STEM, i cili përfshin investimin në personel që do të arsimohet në shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë, është çelësi për përballimin e sfidave moderne si inteligjenca artificiale, ndryshimet klimatike, energjia, zhvillimi i qëndrueshëm dhe përmirësimi i cilësisë së jetës.

Matematika është një pjesë thelbësore e programeve STEM dhe për këtë arsye UNESCO-ja thekson nevojën për më shumë investime në edukimin dhe njohuritë e matematikës nëpërmjet përpjekjeve të koordinuara globalisht.