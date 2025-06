Ndërsa Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, njoftoi se zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare do të mbahen më 14 maj, tashmë kanë filluar dorëheqjet e zyrtarëve publikë që synojnë të kandidojnë për parlament.

Tani, shumë janë kuriozë se si do të funksionojë kalendari zgjedhor.

36 parti politike do të marrin pjesë për të garuar në zgjedhje, duke përfshirë Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim (AK Parti), Partinë e Lëvizjes Nacionaliste (MHP), Partinë e Unitetit të Madh (BBP), Partinë Republikane Popullore (CHP), Partinë e Lumturisë (Saadet Partisi), Partia Demokracia dhe Progresi, Partia e Ardhmërisë, Partia e Mirë (IYI), Partia e Atdheut, Partia e Mirëqenies së Re, Partia Demokratike, Partia e Majtë Demokratike, Partia Demokratike e Popullit (HDP) dhe Partia Komuniste e Türkiyes.

Këshilli i Lartë i Zgjedhjeve ka nxjerrë data dhe afate për të siguruar që disa protokolle kyç të përmbushen shumë përpara datës së votimit.

Këtu janë disa nga datat e rëndësishme që duhen mbajtur parasysh:

18 mars: Fillon zyrtarisht orari i zgjedhjeve. Do të nisë procesi i dorëzimit të protokollit të Aleancës në Këshillin e Lartë të Zgjedhjeve me firmat e kryetarëve të partive politike që kanë vendosur të marrin pjesë.

31 mars: Në Gazetën Zyrtare do të publikohet lista përfundimtare e kandidatëve për President dhe do të nisë periudha e propagandës për zgjedhjet presidenciale.

9 prill: Afati i fundit për partitë politike për të dorëzuar listat e tyre të kandidatëve në këshillin suprem zgjedhor përfundon në orën 17:00. Kundërshtimet që do të bëhen do të vendosen nga Këshilli i Lartë Zgjedhor deri në orën 23.59.

27 prill – 9 maj: Votimi do të nisë për shtetasit turq që jetojnë jashtë dhe do të zgjasë deri më 9 maj.

14 maj: Fillojnë zyrtarisht zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare. Rezultatet e përkohshme të zgjedhjeve presidenciale do të shpallen deri në orën 23:59.

28 maj: Nëse votimi i parë nuk arrin të sigurojë shumicën e votave, afati për votimin e dytë në zgjedhjet presidenciale do të hyjë në fuqi dhe do të mbahet më 28 maj.

Këshilli i Lartë i Zgjedhjeve ka shënuar mesin e prillit si fillimin e asaj që e quan “periudhë propagandistike”, një periudhë kur partitë politike në vend bëjnë fushatë me ndihmën e reklamave të zhurmshme, grupeve muzikore dhe këngëve.

Kufizimet parazgjedhore

Në Gazetën Zyrtare janë botuar edhe vendimet e Këshillit të Lartë të Zgjedhjeve, të cilat përcaktojnë praktikat dhe ndalesat lidhur me ditën e zgjedhjeve.

Votimi do të fillojë në orën 08:00 me orën lokale dhe do të përfundojë në orën 17:00 me kohën lokale.

Shitja e pijeve alkoolike do të ndalohet ndërmjet orës 06:00 dhe 00:00 me orën lokale të ditës së zgjedhjeve.

Përveç atyre që janë përgjegjës për ruajtjen e rendit dhe sigurisë, askush nuk do të lejohet të mbajë armë në zonat e banuara.

Në ditën e zgjedhjeve, të gjitha mjediset argëtuese publike si kafenetë, baret dhe internet-kafetë do të mbyllen.

Para orës 18:00 me orën lokale, mediave u ndalohet të bëjnë parashikime dhe vërejtje për zgjedhjet dhe rezultatet e tyre.

Këshilli zgjedhor do të japë lajme dhe deklarata ndërmjet orës 18:00 dhe 21:00 me orën lokale për mediat për t’i publikuar.

Transmetuesit do të lejohen të raportojnë për rezultatet e zgjedhjeve pas orës 21:00 me orën lokale ose më herët.

Si do të votojnë të prekurit nga tërmeti?

Drejtoria e Përgjithshme e Çështjeve të Popullsisë dhe Shtetësisë raportoi se ishin marrë masa për të siguruar të drejtën e të prekurve të tërmetit për të votuar në zgjedhje.

Të prekurit nga tërmeti mund të raportojnë informacionin e adresës së tyre në provincat dhe rrethet e reja ku ata banojnë pas fatkeqësisë, duke përfshirë vendbanimet e përkohshme si çadra, konvikte, kontejnerë, nëpërmjet drejtorive të popullsisë dhe portalit të qeverisjes elektronike deri më 17 mars.