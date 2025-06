Istanbuli, vendi ku takohen dy kontinente, është një qytet i zakoneve unike të Ramazanit. Këtë vit, Ramazani, i njohur në kulturën turke si "sulltani i 11 muajve të tjerë", bie midis 23 marsit dhe 20 prillit.

Vizitorët e Istanbulit në atë kohë mund të ndiejnë atmosferën e paharrueshme dhe të përjetojnë zakonet e veçanta të Ramazanit në qytet gjatë muajit të bekuar në të cilin njerëzit përpiqen të tregojnë dashuri, mëshirë dhe tolerancë.

Ramazani i dukshëm kudo

Qyteti magjik në Bosfor ka një bukuri të veçantë gjatë Ramazanit.

Istanbuli tradicionalisht mirëpret Ramazanin duke vënë në pah mbishkrimet e ndriçuara midis minareve të xhamive në formën e mesazheve shpirtërore, duke i dhënë Istanbulit piktoresk një notë shtesë shpirtërore. Pjesë e traditës së Istanbulit në Ramazan janë daullexhinjtë që ecin rrugëve para agimit dhe u bien daulleve për të zgjuar njerëzit për syfir para ezanit.

Po ashtu, edhe agjërimi i Ramazanit është një lloj rituali fetar i myslimanëve në Istanbul. Agjërimi, i cili fillon me ezanin e syfyrit dhe zgjat deri në namazin e akshamit dhe zjarrit të topit, është një kënaqësi e veçantë shpirtërore në qytet. Agjërimi nuk prishet vetëm nëpër shtëpi, në tryeza iftari, por edhe në tryezat e përbashkëta të iftarit në sheshet dhe parqet e qytetit, duke theksuar kështu rëndësinë e bashkimit dhe ndarjes. Kafenetë dhe restorantet e qytetit ofrojnë meny të pasur me pjata tradicionale osmane dhe turke, duke përfshirë bukën e sapopjekur të Ramazanit që përshkon qytetin me aromën e saj.

Asokohe, në restorantet më të njohura dhe më të frekuentuara të Istanbulit, kërkohet një vend më i lartë.

Ramazani është gjithashtu koha kur mund të shihni pjata specifike për Ramazanin që nuk bëhen gjatë pjesës tjetër të vitit. Delikatesa më e famshme e Ramazanit është "gylaqi", një ëmbëlsirë tradicionale turke. Kjo delikatesë konsiderohet të jetë paraardhësi i bakllavasë dhe bëhet nga qumështi, uji i trëndafilit, shega dhe një lloj brumi unik.

Festë tradicionale deri në syfir

Namazi i teravive, i kryer në xhamitë madhështore anembanë Istanbulit pas Iftarit, forcon më tej ndjenjat e adhurimit dhe komunitetit. Pas iftarit, qyteti gjallërohet edhe më shumë: festat tradicionale të Ramazanit fillojnë në sheshe të ndryshme anembanë qytetit, veçanërisht në Sultanahmet midis dy ndërtesave madhështore.

Në sheshet e Istanbulit nisin biseda fetare, recitime poezish, shfaqje popullore, muzikë dhe valle. Në të njëjtën kohë, fëmijët dhe të rriturit argëtohen nga shfaqjet tradicionale të kukullave me personazhet e 'Karagoza dhe Hacivat'.

Një udhëtim shpirtëror nëpër bukuritë e Istanbulit

Një aspekt i veçantë që e bën Istanbulin edhe më të veçantë gjatë Ramazanit lidhet me vendet e shenjta të qytetit, të cilat shpeshherë është e pamundur të numërohen: Xhamia Eyup Sulltan, tubat e shokëve të profetit Muhamed Ejub Al-Ansari, tubat e Oruc Baba në Fatih, kodrën Jusha, vendet historike si Aya Sofia, Xhamia e kaltërt dhe Pallati Topkapi vizitohen gjithashtu gjatë Ramazanit.

Festa e Bajramit në Bosfor

Dita e parë e Bajramit në Istanbul shënohet me faljen e namazit të Bajramit, lamtumirën e Ramazanit të kaluar në adhurim. Është koha kur vizitohen pleqtë, vishen rrobat festive, blihen e shiten ëmbëlsirat dhe pastat. Pas grumbullimit të të afërmve, festa e Bajramit vazhdon në sheshet e qytetit dhe në ambientet e argëtimit të fëmijëve.

Duke ofruar pamjet e tij historike të çmuara, përvojat e tij tradicionale dhe vendet e argëtimit, Istanbuli pret vizitorë nga e gjithë bota këtë Ramazan.