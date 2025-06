Prodhuesi i parë i makinave elektrike në Türkiyes, Togg, të enjten (16 mars), pranoi 7.734 porositë e para për makinën e saj të modelit T10x. Këto porosi sipas kompanisë u realizuan brenda katër orëve.

"Më shumë se një falënderim... Në 4 orët e para të procesit të porositjes paraprake, i cili do të vazhdojë deri më 27 mars, 7.734 përdorues tanë porositën Togg T10X. Faleminderit për besimin tuaj te ne. Kjo është krenaria jonë”, tha Togg në Twitter.

Klientët të cilët në fund të vitit do t’i marrin 12 mijë makiant e para elektrike T10x do të përzgjidhen nëpërmjet shortit. Afati i porositjes së makinave vazhdon deri më 27 mars.

Çdo përdorues individual që krijon një Tru.ID nëpërmjet aplikacionit Trumore ose faqes së internetit Togg do të ketë të drejtë të marrë pjesë në short duke konfiguruar T10X që duan të porosisin paraprakisht dhe duke bërë pagesën paraprake prej 60.000 lirash turke (3.000 euro) në Trumore e-Wallet, nëpërmjet transferimit të parave ose kartelës së kreditit.

Pas periudhës së porosisë, shorti digjital do të kryhet në prani të një noteri më datë 28 mars.

Çmimi i modelit të gamës standarde T10X do të fillojë nga 953.000 lira turke (rreth 50.200 dollarë) në 1.055 milion lira (rreth 55.600 dollarë), ndërsa modeli me rreze të gjatë kishte një çmim prej 1.215 milion lira (rreth 64.000 dollarë).

Me dy opsione të ndryshme baterie për fuqinë 160 kw (218 kuajfuqi) T10X me lëvizje me rrota të pasme, blerësit mund të zgjedhin midis një rreze prej 314 kilometrash (195 milje) ose 523 km (325 mi).

Versioni i parë i T10X është në gjendje të përshpejtojë nga 0 në 100 km/h për 7,6 sekonda, ndërsa i dyti, për të cilin dorëzimi do të fillojë më 29 tetor, mund të arrijë 0-100 km/h për 4,8 sekonda.

Versioni i dytë ka gjithashtu një lëvizje me të gjitha rrotat, me fuqi 320 kw (435 kuaj fuqi).

Bateritë e Togg T10X mund të rikarikohen deri në 80% nga 20% në më pak se 28 minuta në stacionet e karikimit të shpejtë.

Drejtuesit gjithashtu mund të zgjedhin nga gjashtë opsione të ndryshme ngjyrash për automjetin elektrik.