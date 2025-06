Në qytetin e Shkodrës janë organizuar disa aktivitete dhe ceremoni përkujtimore me rastin e 18 Marsit, 108-vjetorit të Fitores së Çanakalasë dhe për jetën dhe veprën e Mehmet Akif Ersoyit, i cili është autori i himnit kombëtar të shtetit turk, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve turke në Shqipëri, të institucioneve të Shqipërisë, studiuesve dhe studentëve.

Aktivitetet e organizuara nën kujdesin e Institutit "Yunus Emre" - Shkodër dhe me mbështetjen e Ambasadës së Türkiyes në Tiranë filluan me vendosjen e kurorave me lule në Monumentin e Hasan Riza Pashës në Shkodër, ku të pranishëm ishin Ambasadori turk në Tiranë Tayyar Kağan Atay, koordinatori i Institutit "Yunus Emre" për Shqipërinë Ömer Osman Demirbaş, koordinatorja e TIKA-s në Tiranë Emine Gizem Başkan, nënkryetari i Bashkisë së Shkodrës Ardit Qylybyli, atasheu ushtarak i Türkiyes në Shqipëri kolonel Muhammet Kelami Kablay dhe përfaqësues të organizatave të ndryshme.

Gjatë fjalës në ceremoninë përkujtimore pranë monumentit, ambasadori Atay tha se sot janë mbledhur me rastin përkujtimor të dëshmorëve të 18 Marsit dhe 108-vjetorit të Fitores së Çanakalasë.

Duke folur për tërmetet shkatërrimtare në Türkiye në muajin shkurt, ai tha se populli mik dhe vëllazëror i Shqipërisë dhe qeveria shqiptare "na bënë të ndiejmë se janë përkrah vendit tonë në mënyrën më të sinqertë". Ai shtoi se dëshiron të shprehë mirënjohjen për qeverinë shqiptare dhe vëllezërit shqiptarë për solidaritetin dhe mbështetjen e tyre.

"Jam i nderuar të festoj së bashku me ju, në një qytet të veçantë si Shkodra, 108-vjetorin e Fitores së Madhe të Çanakalasë, ku kombi ynë e përmbysi fatin e tij të keq. Si dy kombe që kanë jetuar së bashku për pesë shekuj dhe kanë ndarë të njëjtin fat, jemi sërish bashkë për të festuar këtë fitore të bekuar dhe për të përkujtuar të gjithë dëshmorët tanë në Monumentin e Mbrojtësit të Shkodrës, Hasan Riza Pashës. Hasan Riza Pasha dhe Shkodra zënë një vend të veçantë në zemrën e kombit tonë. Hasan Riza Pasha me luftën e tij epike në Shkodër dhe shumë shkodranë me luftën në Çanakalasë, kanë gdhendur emrat e tyre në histori si heronj", u shpreh Atay.

Ambasadori turk tha se sot festojnë edhe 102-vjetorin e miratimit të himnit kombëtar turk, duke shtuar se poeti i himnit kombëtar turk, Mehmet Akif Ersoy, është një nga simbolet e luftës kombëtare dhe është një nga vlerat më të rëndësishme të përbashkëta të të dyja kombeve.

Ambasadori turk shtoi se me rastin e 18 Marsit përkujtojnë themeluesin e Republikës, Mustafa Kemal Ataturk, dhe të gjithë të rënët në frontet osmane, në Çanakala, në Luftën për Pavarësi, në sulmet terroriste armene në Türkiye dhe jashtë saj, ushtarët, policët, diplomatët, mësuesit, qytetarët dhe të gjithë zyrtarët, që sipas tij arritën shkallën e martirizimit më 15 korrik, tentativa për grusht shteti në Türkiye.

Panel diskutimi me temë "Çanakalaja, nga pena e Mehmet Akif Ersoyit"

Ndërkohë në Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi" u mbajt paneli i diskutimit me temë "Çanakalaja, nga pena e Mehmet Akif Ersoyit" me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve turke dhe shqiptare, studiuesve, pedagogëve dhe studentëve.

Në hapje të aktivitetit mbajti një fjalë përshëndetëse ambasadori Atay, duke u fokusuar në solidaritetin e Shqipërisë pas tërmeteve në Türkiye, për personalitetin e Mehmet Akif Ersoyit dhe bashkëpunimin me institucionet shqiptare.

Pjesë e panelit ishin studiuesit Erzen Koperaj me kumtesën me temë "Mehmet Akif dhe shkrimet e tij për Luftën e Çanakkalasë" dhe studiuesja Sereta Koperaj me kumtesën me temë "Lufta e Çanakalasë ose fushata e Galipolit".

Në fund u mbajt edhe një program përkujtimor në ambientet e Institutit "Yunus Emre-Shkodër", me recitimin e poezive në turqishte dhe shqipe për Luftën e Çanakalasë dhe Mehmet Akif Ersoyin nga nxënës nga qyteti i Shkodrës.

Pas mbajtjes së një minute heshtjeje për viktimat e tërmeteve në Türkiye dhe pas fjalës përshëndetëse të ambasadorit turk, Atay, programi vazhdoi me recitimin e poezive dhe shfaqjen e një dokumentari për jetën dhe veprën e Mehmet Akif Ersoyit.