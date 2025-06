Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, përshëndeti të premten vendimin e Türkiyes për të nisur procedurën për anëtarësimin e Finlandës në Aleancën Veriatlantike. “E mirëpres vendimin e sotëm të Türkiyes për të ecur përpara me ratifikimin e anëtarësimit të Finlandës në NATO. Kjo do të forcojë sigurinë e Finlandës, do të forcojë sigurinë e Suedisë dhe do të forcojë sigurinë e NATO-s”, tha Stoltenberg në një deklaratë. "Shpresoj që Kuvendi i Madh Kombëtar i Türkiyes do të votojë për ratifikimin sa më shpejt të jetë e mundur," tha ai. Ai tha se lëvizja e Ankarasë do ta bëjë aleancën "më të fortë dhe më të sigurt" në një "kohë kritike". Deklarata e tij erdhi menjëherë pasi Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan njoftoi se Türkiye do të fillojë procesin e ratifikimit të anëtarësimit të Finlandës në NATO në parlamentin e saj. Pasdite, presidenti Erdoğan ka zhvilluar edhe bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Stoltenberg, lidhur me procesin e anëtarësimit të Finlandës dhe Suedisë. Ndërkohë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përshëndetur vendimin e Türkiyes. "ShBA-ja e mirëpret njoftimin e Presidentit Erdoğan për t'i dhënë dritë jeshile aplikimit të Finlandës", tha Këshilltari Kombëtar i Sigurisë, Jake Sullivan. Për sa i përket Suedisë, Erdoğan tha më herët se nuk i ka përmbushur zotimet sa i përket luftës kundër terrorizmit. Si pasojë, bisedimet me Stokholmin do të vazhdojnë më tutje.