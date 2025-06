Kompania amerikane e inteligjencës artificiale OpenAI ka lançuar GPT-4, versionin më të fundit të sistemit të saj novator të IA-së që fuqizon ChatGPT-në.

ChatGPT-ja është një ndërfaqe kompjuterike interaktive e krijuar për të gjeneruar përgjigje të sakta ndaj pyetjeve të përdoruesve nëpërmjet futjes së tekstit me aftësinë për të përmbledhur tekst të gjatë dhe madje edhe për të shkruar pjesë origjinale të punës në disiplina të ndryshme akademike.

Sistemi ka pushtuar botën, duke ngritur pyetje në lidhje me efektin e tij të mundshëm në sistemet arsimore dhe tregjet globale të punës.

Këtu është gjithçka që duhet të dini për zhvillimin më të fundit:

Si dallon ChatGPT-4 nga paraardhësi i tij?

OpenAI, që mbështetet nga Microsofti, thotë se kanë kaluar gjashtë muaj duke punuar për ta bërë GPT-4 më të sigurt dhe më të saktë.

Bazuar në vlerësimet e saj të brendshme, kompania thotë se GPT-4 ka 82 për qind më pak gjasa për t’iu përgjigjur kërkesave për përmbajtje të ndaluar dhe 40 për qind më shumë gjasa për të prodhuar përgjigje faktike.

OpenAI thotë se GPT-4 është më kreativ e bashkëpunues dhe është i aftë të trajtojë udhëzime më të nuancuara e të zgjidhë probleme të vështira me saktësi më të madhe se paraardhësit e tij.

Përveç aftësisë së teknologjisë kompjuterike për të përpunuar futjen e tekstit, GPT-4 pranon gjithashtu futjen e imazhit.

OpenAI pretendon se zhvillimet e tij të fundit lejojnë aftësi të përparuara të arsyetimit GPT-4 dhe “performancë në nivel njerëzor” në disa standarde akademike dhe profesionale.

Ku po përdoret GPT-4?

Kompania amerikane e shërbimeve financiare Morgan Stanley po përdor GPT-4 për të organizuar të dhënat e menaxhimit të pasurisë dhe për t’i bërë ato më lehtë të rikuperueshme.

Kompania irlandeze-amerikane e shërbimeve financiare Stripe Inc, e cila fuqizon pagesat e bizneseve të vogla dhe të mëdha në internet, po teston për të parë nëse GPT-4 mund të ndihmojë në përmirësimin e përvojës së përdoruesit dhe të luftojë mashtrimin.

Aplikacioni për mësimin e gjuhës Duolingo po përfshin GPT-4 për të përmirësuar përvojën e përdoruesit në praktikimin e bisedave dhe për të zbuluar gabimet gjatë mësimeve të gjuhës.

Aplikacioni danez celular Be My Eyes lidh njerëzit që janë të verbër dhe me shikim të dëmtuar me vullnetarë që ndihmojnë me qindra detyra të jetës së përditshme, si p.sh. identifikimi i një produkti.

Me aftësinë e re të hyrjes vizuale të GPT-4, Be My Eyes ka filluar të zhvillojë një Vullnetar Virtual me GPT-4 brenda aplikacionit.

Cilat janë kufizimet?

Sipas drejtorit ekzekutiv të OpenAI, Sam Altman, GPT-4 ka kufizime të ngjashme me modelet e mëparshme GPT.

Chatboti është akuzuar për paragjykime, pasaktësi dhe sigurim të qasjes në përmbajtje të papërshtatshme.

Një karakteristikë shumë kufizuese e ChatGPT-së është se ai nuk mund të japë arsyetim të detajuar për përgjigjet e tij, gjë që mund të rezultojë që përdoruesit të pranojnë verbërisht informacionin e pasaktë të ofruar nga mjeti i IA-së.

ChatGPT-ja gjithashtu ruan një histori pyetjesh dhe kërkesash nga përdoruesit, duke krijuar një lloj eksperience të personalizuar të përdoruesit, e cila mund të rezultojë në dhoma jehone individuale që përforcojnë besimet ekzistuese të njerëzve.

“Është ende me të meta, ende i kufizuar dhe duket akoma më mbresëlënës në përdorimin e parë sesa pasi kaloni më shumë kohë me të,” shkroi Altman në një seri postimesh në Twitter duke njoftuar lançimin.

Kompania shtoi: “duhet treguar shumë kujdes kur përdoren rezultatet e modelit gjuhësor, veçanërisht në kontekste me interesa të larta”.

E ardhmja e inteligjencës artificiale

GPT-4 është momenti më i fundit i OpenAI në mësimin e thellë – një metodë e IA-së që mëson kompjuterët të përpunojnë të dhënat në një mënyrë të ngjashme me trurin e njeriut.

Ndërsa kjo teknologji e fuqishme ka kufizimet dhe shqetësimet e saj etike, ajo mbetet themeli i transformimit të teknologjisë në mbarë botën.

IA-ja ka potencialin të analizojë grupe të mëdha të dhënash dhe të zbulojë marrëdhënie dhe modele komplekse, të cilat mund të çojnë në përparime të mëtejshme në fusha nga shkenca në politikë.

Në korrik 2021, Sekretari i Mbrojtjes i ShBA-së Lloyd J. Austin III përqafoi publikisht rëndësinë e partneritetit me kompanitë inovative të teknologjisë IA për të ruajtur dhe forcuar konkurrencën globale të ShBA-së.

Inteligjenca artificiale ka të ngjarë të jetë forca më e fortë pas inovacionit të teknologjisë në botën moderne.