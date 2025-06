Presidenti i Rusisë, Vlladimir Putin, ka deklaruar se Rusia është e gatshme të gjejë një "zgjidhje politike dhe diplomatike" për çështjen e Ukrainës dhe vlerëson pozicionin "mirë të balancuar" të Kinës për këtë çështje.

Moska mirëpret "gatishmërinë e Pekinit për të kontribuar në mënyrë të konsiderueshme në zgjidhjen e krizës", tha Putin në një artikull të botuar nga gazeta kineze People's Daily të dielën, një ditë para vizitës së Presidentit Xi Jinping në Moskë.

"Rusia është e hapur për një zgjidhje politike dhe diplomatike të krizës ukrainase. Nuk ishte Rusia ajo që i ndërpreu bisedimet e paqes në prill 2022," tha Putin.

Ai beson se e ardhmja e procesit të paqes varet vetëm nga vullneti për t'u përfshirë në një diskutim kuptimplotë, duke marrë parasysh realitetin aktual gjeopolitik.

Kushtet e vendosura ndaj Rusisë nga Perëndimi tregojnë se ai është i “shkëputur nga realiteti” dhe nuk është e interesuar të gjejë një zgjidhje, tha presidenti rus.

Putin tha se lufta në Ukrainë ishte "e provokuar dhe se Perëndimi po e nxit me zell atë".

"Është e qartë se ka forca që po punojnë me këmbëngulje për të ndarë hapësirën e përbashkët euroaziatike në një rrjet 'klubesh ekskluzive' dhe blloqe ushtarake që do të shërbenin për të frenuar zhvillimin e vendeve tona dhe për të dëmtuar interesat e tyre. Kjo nuk do të funksionojë. “, theksoi Putin.

Ai tha se Rusia dhe Kina janë "të përkushtuara ndaj parimit të pandashmërisë së sigurisë, të cilin blloku i NATO-s po e shkel rëndë".

"Ne jemi thellësisht të shqetësuar për veprimet e papërgjegjshme dhe plotësisht të rrezikshme që kërcënojnë sigurinë bërthamore. Ne refuzojmë sanksionet e njëanshme të paligjshme, të cilat duhet të shfuqizohen," tha Putin.

Ai paralajmëroi se politika e Uashingtonit për të "frenuar njëkohësisht Rusinë dhe Kinën, si dhe të gjithë ata që nuk u nënshtrohen diktateve amerikane, po bëhet gjithnjë e më e ashpër dhe agresive".

"Rusia është etiketuar si një "kërcënim i menjëhershëm" dhe Kina si një "konkurrent strategjik", tha Putin.

Sa u përket marrëdhënieve midis Moskës dhe Pekinit, presidenti rus tha se vizita e presidentit Xi do t'i jepte "një shtysë të re të fortë bashkëpunimit të tyre dypalësh".

"Marrëdhëniet midis Rusisë dhe Kinës kanë arritur nivelin më të lartë në historinë e tyre dhe po bëhen edhe më të forta. Cilësia e tyre i kalon aleancat ushtarako-politike të epokës së Luftës së Ftohtë, pa asnjë kufizim ose tabu", tha Putin.

Prioritetet në marrëdhënie përfshijnë tregtinë dhe partneritetin ekonomik, tha ai, duke shtuar se tregtia u dyfishua në 185 miliardë dollarë në vitin 2022 dhe objektivi prej 200 miliardë dollarësh do të tejkalohet këtë vit, jo në vitin 2024.

“Vendet tona, së bashku me njerëzit me mendje të njëjtë, po avokojnë vazhdimisht për formimin e një rendi më të drejtë botëror shumëpolar të bazuar në të drejtën ndërkombëtare dhe jo në disa ‘rregulla’ që u shërbejnë nevojave të ‘miliardit të artë’”, tha Putin.