Drejtori i Komunikimeve i Presidencës Turke, Fahrettin Altun, ka shprehur mirënjohjen për “një nivel të paprecedentë të mbështetjes dhe solidaritetit global” pas tërmeteve shkatërruese të muajit të kaluar në provincat jugore të vendit.

Ishte ky solidaritet global që “pati një ndikim të drejtpërdrejtë dhe të dukshëm” në shpëtimin e mijëra jetëve, tha Altun në një artikull të publikuar në Euronews të hënën.

Përveç mesazheve ngushëlluese nga organizatat ndërkombëtare dhe qeveritë e huaja që i dhanë moral popullit turk, në periudhën dyjavore pas tërmeteve të dyfishta, më shumë se 80 vende dërguan rreth 10.000 personel kërkim-shpëtimi në zonat e prekura nga tërmeti.

Në artikullin e opinionit të titulluar: “Gjersa Türkiye rimëkëmbet nga tërmetet shkatërruese”, Altun vuri në dukje se “ky koalicion ndërkombëtar i punonjësve të shpëtimit iu bashkua më shumë se 200.000 personelit lokal të urgjencës në terren për të ndërmarrë misionin më të madh të shpëtimit të të gjitha kohërave”.

“Për 14 ditët e ardhshme, këta punëtorë të guximshëm shpëtimi do të kalonin nëpër rrënojat e paqëndrueshme të betonit dhe çelikut, të dy duke rrezikuar jetën e tyre ndërsa përpiqeshin të shpëtonin të mbijetuarit.”

“Ne dëshmuam drejtpërdrejt, së bashku me miliona anembanë botës në ekranet e tyre televizive, se si mrekulli pas mrekullie ndodhi dhe lindën heronj,” tha ai.

Altun përmendi se tërmetet masive që tronditën Türkiyen jugore prekën një zonë më të madhe se sipërfaqja totale e Austrisë dhe prekën më shumë se 13 milionë njerëz.

Ai tha se “Nën udhëheqjen e Presidentit tonë Recep Tayyip Erdoğan, qeveria turke mobilizoi çdo burim në dispozicion në zonën e fatkeqësisë.

“Pas një vlerësimi të shpejtë të dëmit, u bë shumë e qartë se shkalla e shkatërrimit ishte diçka që nuk e kishim parë kurrë më parë.”

Altun tha se edhe pse qeveria u përball me shumë pengesa dhe sfida logjistike, ata ishin në gjendje të dërgonin ekipet e kërkim-shpëtimit, personelin ushtarak, shërbimet e sigurisë dhe profesionistët e kujdesit shëndetësor në zonat e prekura sa më shpejt që të ishte e mundur.

Altun tha gjithashtu se zyrtarët e qeverisë nga nivelet më të larta, nga presidenti dhe zëvendëspresidenti te ministrat dhe zyrtarët, të gjithë nxituan në vendin e ngjarjes për të mbikëqyrur reagimin e shtetit.

Ai vuri në dukje se për herë të parë në historinë e Türkiyes u lëshua një alarm i nivelit 4 – që rrjedh nga pranimi se nevojitej mbështetje ndërkombëtare për shkak të madhësisë së zonës së prekur dhe faktit që punonjësit e urgjencës lokale u prekën gjithashtu nga tërmetet.

Rikuperimi i të mbijetuarve

Altun këshilloi se faza e kërkim-shpëtimit të qeverisë turke kishte mbaruar dhe se fokusi i tyre tani është zhvendosur plotësisht te ndihma, rimëkëmbja dhe rindërtimi.

Ai tha se detyra përpara është “monumentale”: me mbi një milion qytetarë të zhvendosur, më shumë se gjysmë milioni ndërtesa që duhet të rindërtohen dhe rreth 100 miliardë dollarë dëme.

“Prioriteti ynë numër një,” tha Altun, “ka qenë adresimi i nevojave imediate të të mbijetuarve nga tërmeti, të cilat përfshijnë strehim, kujdes shëndetësor, ushqim, para dhe veshje.”

Duke thënë se Türkiye ia ka dalë mbanë me shumicën e vështirësive që lindën menjëherë pas katastrofës, Altun tha: “Ne po përballemi me një luftë të ashpër në periudhën e ardhshme. Në këtë kontekst, shpresoj që solidariteti që pati vendi ynë menjëherë pas tërmetit do të vazhdojë.”

Duke iu referuar takimeve, ngjarjeve dhe Konferencës Ndërkombëtare të Donatorëve që do të organizohen nga OKB-ja, Bashkimi Evropian dhe Organizata e Shteteve Turke (OShT), Altun shkroi: “Ndihma [ndërkombëtare] që do të gjenerohet nga këto takime do të mbështesë përpjekjet tona për të ofruar lehtësim për popullin turk.”