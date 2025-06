Kompania turke e teknologjisë "Robit Technology" ka zhvilluar një dron të ri kamikaz të quajtur "Azab", i cili arrin një distancë me rreze të gjatë fluturimi.

Platforma me krahë delta, e cila ka një kapacitet të lartë të ngarkesës, i kaloi me sukses të gjitha testet e fluturimit.

Në të ardhmen e afërt është planifikuar të kryhen testet e qitjes së mjetit ajror pa pilot.

"Ne kemi bërë të gjitha testet e fluturimit. Ne kalojmë në testet e municioneve. Ne do të kryejmë teste municioni në muajt e ardhshëm”, tha për Anadolu, Selçuk Fırat, drejtor i departamentit të produkteve në Robit Technology.

Testet e municionit pritet të përfundojnë në fund të shtatorit të këtij viti, tha Fırat.

"Ne jemi gati për prodhim. Do të jemi në gjendje të dorëzojmë porositë e ardhshme", shtoi ai.

Duke theksuar se lloje të ndryshme të bombave mund të integrohen me dronin Azab, Fırat tha se ai ka dy versione me hapje të krahëve me 2 metra dhe 1,5 metra.

"Azab me një hapje krahësh 2 metra mund të mbajë deri në 15 kilogramë ngarkesë", tha ai.

Droni-kamikaz ka një rreze komunikimi prej 200 kilometrash dhe shkatërron objektivat me koordinatat GPS.