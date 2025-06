Mbishkrimet vezulluese midis minareve të xhamive në Istanbul gjatë muajit Ramazan prej shekujsh kanë krijuar një identitet të rrallë kulturor dhe urban në kryeqendrën e Türkiyes.

Elemente të tillë, me përjashtime të vogla, rrallë mund të shihen në xhamitë e tjera të botës.

Në mesin e qytetarëve të Istanbulit këto mbishkrime njihen me emrin Mahya.

Ku buron Mahya?

Mâhiyye është forma moderne turke e fjalës osmane e cila është formuar me prapashtesën arabe (-iyye) nga emri persian mâh “ay (hënë)”. Mahya është specifikë e muajit Ramazan. Nuk ka dyshim se fjala arabe mahya (kuvendi i dhikrit, përmendjes) ka pasur ndikim edhe në kuptimin e fjalës. Sepse si ngjashmëria e tingullit mes fjalëve, ashtu edhe fakti që xhamitë ku mbahet kuvendi i përmendjes, në netët e bekuara të quajtura "leyletü'l-mahya" janë të pajisura me llamba të zakonshme dhe madje të zbukuruara me metoda të ngjashme me teknikën mahya.

Tradita e pajisjes së xhamive me llamba vaji për adhurimin e njerëzve në ditët dhe netët e bekuara daton që në shekujt e parë të Islamit. Mesxhidi el-Haram thuhet se në shekujt e parë të islamit kishte 455 llamba, disa prej të cilave ndizeshin vetëm gjatë muajit Ramazan dhe gjatë sezonit të haxhit, dhe se këto llamba ishin varur me grepa bakri në litarët e shtrirë ndërmjet poleve.

Mahya e parë në Istanbul

Nuk dihet se kur osmanët e krijuan mahyan e parë. Megjithatë, në një përshkrim në librin e udhëpërshkruesit gjerman Schweigger, i ardhur në Istanbul në vitin 1578 shënohet se është parë një Mahya (kreshtë) midis minareve të një xhamie. Në Rabiülvelvel të vitit 996 (shkurt të vitit 1588), Murati III urdhëroi që minaret të pajisen me llamba vaji, si në netët e Regaibit dhe të Beratit me një tezkire-i Hümâyun (term I përdorur për letrat diplomatike). Kërkesa që xhamitë të zbukurohen dhe të ndriçohen me llamba vaji në netët e bekuara kishte edhe nga Selimi II.

Mund të mendohet se Mahya është themeluar që në kohët e hershme. Urdhri i dhënë nga Nevşehirli Damad İbrâhim Pasha në vitin 1134 (1722) për të vendosur Mahya në të gjitha xhamitë sultanate duhet të konsiderohet si një përsëritje e traditës dhe jo një fillim. Meqenëse xhamitë e Selatinës zakonisht kanë dy minare, ato ishin të përshtatshme për kurriz. Mirëpo, kishte edhe nga ato me minare shumë të shkurtra, si Xhamia Eyüp. Këto më vonë u bënë për t'u ndërtuar në një Mahya. Minaret e Xhamisë Eyüp u ngritën në vitin 1136 (1723-24) me urdhër të Nevşehirli Damad İbrahim Pashës.

Sipas informacionit të dhënë nga Süheyl Ünver, prodhuesi Mahyas do të vizatonte një mostër të vogël të kreshtës (Mahyas) që do të ndërtonte në një atlas jeshil ose të kuq me perlat e dërguara nga pallati dhe nëse ky mostër do të pëlqehej, ai do të kërkohet që t'ia kthejë atë dhe ta instalojë në të njëjtën mënyrë.

Së pari, një model i kreshtës u përgatit duke shkruar ose paraqitur tekstin e dëshiruar nën një vijë horizontale që përfaqëson litarin që do të shtrihej midis dy minareve në një letër me kuadrate. Gjatë vendosjes së kreshtës, pas shtrirjes së litarit mbajtës midis minareve, litarët vertikalë, largësitë dhe gjatësitë e të cilëve ishin të paracaktuara me njëri-tjetrin dhe në njërin skaj ishte ngjitur një rrotull dhe në skajet e tjera një llambë lidheshin me një litar të gjatë dhe vendoseshin. Fundi i litarit të gjatë shtrihej duke e kaluar në një rrotull në minaren tjetër. Vaji i llambave të vajit, që lëvizeshin sipas këtij urdhri, rinovohej çdo mbrëmje dhe konsumohej mesatarisht 5 l vaj ulliri. Në fund të periudhës osmane bëheshin kreshta edhe me llamba elektrike, por kjo u braktis me arsyetimin se nuk ishte aq e bukur sa ato që përdoreshin me llambat e naftës dhe për të mbajtur gjallë artin e vjetër. Sot, të gjitha ato bëhen me llamba elektrike.

Në mahjet e vendosura në xhamitë e Istanbulit mund të vërehen të tilla shkrime: ajeti i parë i sures Feth, fjalët "MashAllah, TabarekAllah, Bismillah, Leyla-i Kadir, Mirë se erdhe o Ramazan, Sulltan i njëmbëdhjetë muajve" dhe "el-firak" ose "Lamtumirë" ne ditët e fundit te Ramazanit.

Në xhamitë e mëdha me një minare të vetme, si xhamitë e Hekimoğlu Ali Pasha dhe Davud Pasha, nganjëherë bëheshin kreshta pak të pjerrëta me litarë të shtrirë midis ballkonit dhe kupolës.

Përveç këtyre kreshtave fikse, kishte edhe të lëvizshme. Më interesantja prej tyre ishte kreshta e përbërë nga tri panele, e cila u krijua nga Abdüllatif Efendi, mahyaci i famshëm i Xhamisë Suleymaniye, i cili jetoi gjatë sundimit të Sulltan Abdülazizit dhe e bëri veprën e Mahyes një art.

Në disa xhami të mëdha vendosej një kreshtë edhe në brendësi përballë kupolës dhe në pjesën e sipërme të mihrabit dhe kjo quhej “kreshta e brendshme”.

Mahyat jashtë Istanbulit

Përveç Istanbulit, tradita e kreshtës u mbajt gjallë edhe në Edirne dhe Bursa. Në Edirne u ndërtuan kreshta mbi minaret e xhamive Beyazıt, Üç Şerefeli dhe Selimiye, ndërsa minaret e xhamive me minare teke ishin zbukuruar me llamba vaji nga lart poshtë dhe kjo quhej “veshje kaftane”.

Mahyacilik, profesion që trashëgohet

Mahyacilik është një profesion që zakonisht trashëgohet nga babai te djali. Megjithatë, për t'u bërë mahyacı në periudhën osmane, kandidatët duhej të dëshmonin se kishin njohuri të mjaftueshme në profesion përpara një jurie mahyacı dhe të shquarve të qytetit në Şûrâ-yı Evkaf. Prodhuesit e Mahyas punonin kryesisht për një muaj në Ramazan dhe pjesën tjetër të vitit e kalonin duke mësuar praktikantët; Për ta kishte dhoma të rezervuara në një shkollë fillore në Fatih. Süheyl Ünver jep një listë me njëzet e tre mahyacı të mbijetuar dhe vendet e tyre të detyrës në vitin 1931.