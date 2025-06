Presidenti turk të dielën u zotua të rindërtojë rajonin jugor të vendit pas tërmeteve të fuqishme muajin e kaluar që morën jetën e më shumë se 50.000 njerëzve. "Qëllimi ynë është të ngremë zonën e tërmetit", tha Recep Tayyip Erdoğan, pas një darke me viktimat e tërmetit në Istanbul, një vakt special për muajin e Ramazanit. Türkiye planifikon të ndërtojë ndërtesa të mjaftueshme brenda një viti për të përmbushur nevojat e viktimave të tërmetit, tha Erdoğan, duke shtuar se 319.000 shtëpi do të ndërtohen në vitin e parë dhe 650.000 në total. Ai ka premtuar edhe shërimin e plagëve të të prekurve nga tërmeti. Më 6 shkurt, tërmete me magnitudë 7,7 dhe 7,6 goditën 11 provinca turke – Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye dhe Sanliurfa. Më shumë se 13,5 milionë njerëz në Türkiye janë prekur nga tërmetet, si dhe shumë të tjerë në Sirinë veriore.