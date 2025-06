Relativity Space, një kompani e re raketash, bëri histori me lëshimin e asaj që pretendon se është raketa e parë në botë e printuar në 3D.

Terran 1, që është 33,5 metra e gjatë u ngrit nga Stacioni i Forcave Hapësinore Cape Canaveral në Florida, i mundësuar nga metani dhe oksigjeni super i ftohtë.

Kompania në fjalë donte ta vendoste suvenirin në një orbitë 200 kilometra të lartë për disa ditë përpara se të zhytej në atmosferë dhe të digjej së bashku me fazën e sipërme të raketës.

Megjithatë, menjëherë pas shkëputjes së fazës së parë të raketës, motori i destinuar për të shtyrë shkallën e sipërme u duk se u ndez madje për një kohë të shkurtër, duke e lënë raketën pa fuqi të mjaftueshme për të arritur në orbitë. Ishte përpjekja e tretë e lëshimit nga ajo që dikur ishte një vend raketash.

Relativity Space erdhi brenda një gjysmë sekonde nga shpërthimi në fillim të këtij muaji, me motorët e raketës që u ndezën përpara se të mbylleshin papritur.

Këtë herë, edhe pse raketa Terran 1 nuk arriti në orbitë, raketa e përmbushi qëllimin e saj për këtë provë, që ishte të kalonte “max Q” – vendi në një lëshim ku raketa është nën presionin maksimal dinamik, një çelës testi i ngarkesës strukturore që mund të përballojë një anije kozmike.

Dështimet e hershme të lëshimit janë gjithashtu të zakonshme në industrinë e raketave. Duke qenë se lëshimet janë shumë komplekse dhe përfshijnë sfida të shumta teknike dhe logjistike, edhe çështjet e vogla mund të ndikojnë ndjeshëm në suksesin e një nisjeje. Kompania e re ka njoftuar se do të kryhet punë e mëtejshme për të përcaktuar shkaqet e veçanta të dështimit.

I shquar në industrinë e raketave

Përpara nisjes, drejtori ekzekutiv i Relativity-t, Tim Ellis, shpjegoi se raketa ishte projektuar për të transportuar satelitë të lehtë në hapësirën orbitale dhe se teza themeluese e kompanisë ishte se raketat mund të ndërtoheshin shpejt, me çmim të ulët dhe me efikasitet duke përdorur printimin 3D.

Prodhimi i një pjese të madhe të një rakete nëpërmjet printimit ka disa përfitime. Kur printeri përgatitet, është e mundur të ndërtoni komponentë të shumtë të mëdhenj dhe të ndërlikuar dhe t’i bashkoni në një entitet të vetëm, ngjashëm me montimin e një grupi gjigant Lego. Kjo qasje redukton shpenzimet e punës dhe riorganizon menaxhimin e zinxhirit të furnizimit.

Në fund të fundit, kjo do të çojë në krijimin e pajisjeve hapësinore më të përballueshme, sipas Zëvendëspresidentit të Lartë të Relativity-t, Josh Brost.

Relativity është shquar në industrinë e raketave, me aftësinë për të mbledhur kapital dhe për të tërhequr kontrata të profilit të lartë përpara përpjekjes së parë të lëshimit.

Rreth 1,65 miliardë dollarë në kontrata lëshimi janë tashmë në librat e Kompanisë, por ato marrëveshje janë kryesisht për raketën e saj më të madhe të ripërdorshme, Terran R, e cila do të jetë pasardhësi i Terran 1.

Kompania parashikon përdorimin e Terran 1 kryesisht për vendosjen e satelitëve të vegjël që janë pjesë e konstelacioneve më të mëdha, ndërsa Terran R është ende në fazat e hershme të zhvillimit.

Pavarësisht dështimit të lëshimit, teknologjia e printimit 3D të Relativity-t mbetet një ndryshim i lojës për prodhimin në disa industri, duke përfshirë avionët, rafineritë e naftës e të gazit, ashtu si edhe turbinat e erës, sipas Ellis.

Nuk është ende e qartë se kur ose nëse Relativity do të provojë një tjetër lëshim të Terran 1, por Kompania ka njoftuar se ata do të vlerësojnë të dhënat e fluturimit dhe do të ofrojnë përditësime publike gjatë ditëve në vijim.