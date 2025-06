Fondi Turk i Sigurimit të Fatkeqësive (TCIP) ka paguar deri më tani 6.5 miliardë lira turke (340.36 milionë dollarë) si dëme për viktimat që lidhen me tërmetet e dyfishta të muajit të kaluar.

Më 6 shkurt, tërmete me magnitudë 7.7 dhe 7.6 ballë të shkallës Rihter goditën 11 provinca - Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye dhe Şanlıurfa.

Më shumë se 13.5 milionë njerëz në Türkiye janë prekur nga tërmetet shkatërruese.

Ai shtoi se numri i ndërtesave të dëmtuara arriti në 416,021 deri të hënën.

Gjithsej 21,850 objekte u deklaruan të prishura, 27,836 me dëme të rënda, 36,129 me dëme mesatare dhe 330,206 me dëme të vogla.