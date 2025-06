Duke përmendur koston e madhe të fatkeqësisë së 6 shkurtit që goditi Türkiyen jugore, UNDP-ja apelon për 550 milionë dollarë për 31 projekte që synojnë rivendosjen e mjeteve të jetesës, shërbimeve publike dhe trashëgimisë kulturore në 11 provincat e prekura nga tërmetet.

Duke paraqitur një “udhërrëfyes për një rimëkëmbje të qëndrueshme”, Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) u ofroi donatorëve ndërkombëtarë një mundësi për të ndihmuar Qeverinë dhe popullin e Türkiyes gjatë rindërtimit pas tërmeteve shkatërruese në shkurt. Fatkeqësia goditi një sipërfaqe prej 110.000 km katrorë në gjithë Türkiyen jugore, duke marrë jetën e më shumë se 50.000 njerëzve, duke zhvendosur 3,3 milionë (më shumë se 20 për qind e popullsisë totale të rajonit) dhe duke shkatërruar më shumë se 301.000 ndërtesa.

Njoftimi i UNDP-së erdhi pas një konference ndërkombëtare të donatorëve në Bruksel më 20 mars që mobilizoi 6,5 miliardë dollarë në mbështetje për përgjigjen ndaj tërmetit në Türkiye.

Konferenca paraqiti një prezantim të gjetjeve të Vlerësimit të Rimëkëmbjes dhe Rindërtimit nga Tërmetet në Türkiye (TERRA), një analizë e ndikimit financiar të fatkeqësisë të kryer nga qeveria turke me mbështetjen e UNDP-së, OKB-së, BE-së dhe Bankës Botërore. Kjo analizë vlerësoi dëmet dhe humbjet totale të shkaktuara nga tërmetet në 103,6 miliardë dollarë.

Përfaqësuesja e Përhershme e UNDP-së, Louisa Vinton, tha se shpërndarja e shkatërrimit është e paprecedentë. “Kjo është arsyeja pse ne presim angazhime po aq të pashembullta nga donatorët globalë”, tha Vinton.

Duke u bazuar në gjetjet e TERRA-s, UNDP-ja ka përgatitur një ofertë të përbërë nga 31 projekte “të ndërtojmë më mirë” për të cilat po kërkon financim si pjesë e përpjekjeve për rimëkëmbjen dhe rindërtimin që organizata po propozon të zbatojë në Türkiye. Krahas rindërtimit fizik të shtëpive dhe infrastrukturës, projektet synojnë rikthimin e mjeteve të jetesës dhe shërbimeve sociale.

Rindërtimi, siç tha Vinton, nuk ka të bëjë vetëm me tulla, por edhe me jetë dhe mjete jetese. “Njerëzit kanë nevojë për punësim të sigurt për të siguruar të ardhura të qëndrueshme; ata kanë nevojë për shërbime publike, si kujdesi shëndetësor dhe arsimi; ata duhet të jenë në gjendje të bëjnë pazar, të pushojnë dhe të shoqërohen me njerëz të tjerë. Me pak fjalë, ata duhet të kthehen në jetën normale sa më shpejt të jetë e mundur. Në UNDP ne po punojmë tashmë në rajon për projekte që i vendosin njerëzit në ballë të përpjekjeve për rimëkëmbje dhe rindërtim”, tha Vinton.

Iniciativat e UNDP-së të synuara për t’u konsideruar nga donatorët përfshijnë gjithashtu projekte për të mbrojtur trashëgiminë kulturore si thelbësore për rimëkëmbjen e identitetit lokal dhe turizmit, dhe për të promovuar heqjen dhe menaxhimin e sigurt të mbeturinave me burime të ricikluara dhe të ripërdorura ndërsa rindërtimi fillon.

Vinton së fundmi përfundoi një udhëtim në rajonin e goditur nga tërmeti, duke vizituar provincat Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Sanliurfa dhe Samandag.