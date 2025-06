Gjithsej 545 ndërtesa historike në Istanbul të Türkiyes janë restauruar për t'u rezistuar tërmeteve pas tërmetit të Izmitit të vitit 1999.

Drejtoria e Përgjithshme e Fondacioneve e lidhur me Ministrinë e Kulturës dhe të Turizmit përfundoi restaurimin e 300 ndërtesave historike dhe Bashkia Metropolitane e Istanbulit restauroi 245.

Pas tërmeteve të dyfishta që tronditën Türkiyen më 6 shkurt, shkatërrimet që ndodhën në 11 provinca turke tërhoqën vëmendjen në Istanbul dhe rezistenca ndaj tërmeteve e ndërtesave historike në provincë doli në pah.

Nën Drejtorinë e Përgjithshme të Fondacioneve, xhamitë, shatërvanët, muzetë, bibliotekat dhe varret vazhdojnë të restaurohen në përputhje me udhëzimet e menaxhimit të rrezikut nga tërmeti për strukturat historike.

Në këtë kontekst, trashëgimitë stërgjyshore, puna e restaurimit dhe përforcimit të të cilave ka përfunduar, përfshijnë Pazarin e Erëzave, Xhaminë Yıldız Hamidiye dhe Medresenë Hagia Sophia të Fatihut.

Gati 1,3 miliardë lira turke (67 milionë dollarë) janë shpenzuar për restaurimin dhe përforcimin.

Përgatitja dhe zbatimi i projekteve restauruese të gjithë punës në lidhje me Drejtorinë e Përgjithshme të Fondacioneve kryhet nga Komiteti Shkencor, i cili përbëhet nga arkitektë, inxhinierë ndërtimi, historianë arti dhe kimistë të specializuar në materiale, ekspertë të restaurimit dhe antikiteteve.

Drejtor i Përgjithshëm i Fondacioneve të Ministrisë së Kulturës dhe të Turizmit, Sinan Aksu tha se të gjitha restaurimet janë ekzaminuar në aspektin e inxhinierisë civile dhe tërmeteve dhe janë përgatitur projekte përforcimi nëse është e nevojshme.

Ndërkohë, Bashkia Metropolitane e Istanbulit kryen mirëmbajtjen dhe riparimin e pronave kulturore në Istanbul me ekipe ekspertësh dhe përdor mbështjellësin me polimer të përforcuar me fibra (FRP) për muret e disa strukturave historike si ato të gazit Yedikule për t'i forcuar ato.

Tensionuesit e çelikut u përdorën gjithashtu për të bërë struktura të tilla si Cisterna e Bazilikës rezistente ndaj tërmeteve.

Puna restauruese vazhdon në 33 ndërtesa historike, duke përfshirë Kalanë e Rumeli Hisarit.