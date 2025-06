Komiteti Olimpik Ndërkombëtar rekomandon kthimin e atletëve individualë rusë dhe bjellorusë në garë.

Trembëdhjetë muaj pasi Rusia filloi luftën e saj kundër Ukrainës, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar (IOC) rekomandoi të mërkurën kthimin e atletëve rusë dhe bjellorusë në garat sportive me disa përjashtime.

Por, në një deklaratë, IOC-ja gjithashtu shtyu një vendim për atletët e të dy vendeve që marrin pjesë në Lojërat Olimpike Verore 2024 në Paris, duke thënë: "Komiteti rezervon shprehimisht të drejtën të vendosë për pjesëmarrjen e tyre në kohën e duhur".

Komiteti rekomandoi që atletët me pasaportë ruse ose bjelloruse duhet të garojnë vetëm si atletë individualë neutralë, me përjashtim të atletëve që mbështesin në mënyrë aktive luftën e Ukrainës ose janë të kontraktuar me ushtrinë ruse ose bjelloruse ose agjencitë e sigurisë kombëtare. Këta individë nuk duhet të jenë në gjendje të konkurrojnë fare, rekomandoi IOC-ja.

Ekipet e atletëve me pasaporta ruse ose bjelloruse nuk duhet të merren parasysh, shtoi komiteti.

Deklarata u bë pas kërkesës së Samitit Olimpik dhjetorin e kaluar, ku u zhvilluan konsultime dhe diskutime të gjera me të gjithë aktorët e Lëvizjes Olimpike: anëtarët e IOC, Komitetet Olimpike Kombëtare dhe rrjetin global të përfaqësuesve të atletëve, ndër të tjerash.

Ukraina, Polonia dhe shtetet baltike kërkuan të hënën përjashtimin e vazhdueshëm të atletëve rusë dhe bjellorusë nga Lojërat Olimpike, duke thënë se nuk ka "asnjë arsye të vetme" për t'u tërhequr nga kufizimet aktuale.

Më 24 shkurt 2022, Rusia nisi një luftë kundër Ukrainës, duke shkaktuar zemërim ndërkombëtar me BE-në, ShBA-në dhe Mbretërinë e Bashkuar, ndër të tjerash, që vendosën sanksione të ashpra ndaj Moskës.

Bjellorusia, e cila është fqinje me Rusinë në lindje dhe Ukrainën në jug, ka mbështetur luftën e Moskës kundër Ukrainës.

Që nga fillimi i luftës, atletët rusë dhe bjellorusë janë ndaluar ose kufizuar nga garat e ndryshme në mbarë botën.