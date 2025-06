Türkiye do t'i japë zyrtarisht statusin e objektit bërthamor centralit Akkuyu më 27 prill, njoftoi të mërkurën (29 mars) presidenti Recep Tayyip Erdoğan, gjatë takimit me grupin e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim (AK), në Ankara.

Ai u zotua gjithashtu për të përfunduar shtëpitë e përhershme në rajonet e goditura nga tërmeti i muajit të kaluar dhe pohoi se do të bëjë përpjekje që jeta e viktimave të tërmetit të kthehet në normalitet.

Përveç kësaj, ai u zotua të shpallë "lajmin e mirë" më 20 prill, gjatë "ceremonisë së transportit të Gazit të Detit të Zi në Filyos".

"Muajin e ardhshëm (prill), ne do të ndajmë me kombin tonë gëzimin e shumë projekteve tona të jashtëzakonshme të industrisë së mbrojtjes, nga Hurjet në anijen Anadolu", shtoi ai.

Hurjet është një avion trajnues reaktiv dhe avion sulmues i lehtë i prodhuar në vend, i projektuar për të luajtur një rol kritik duke përdorur karakteristikat e tij superiore të performancës me një motor, tandem dhe kabinën e tij me një paketë moderne avionike. Ndërkohë, TCG Anadolu, e cila do të jetë luftanija më e madhe e Türkiyes, po përgatitet gjithashtu t'i bashkohet inventarit.