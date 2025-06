Presidenti i Türkiyes Recep Tayyip Erdoğan ka thënë se homologu i tij rus Vlladimir Putin mund të vizitojë Türkiyen më 27 prill për inaugurimin e termocentralit të parë bërthamor të vendit të ndërtuar bashkë me kompaninë shtetërore ruse të energjisë bërthamore Rosatom.

"Z. Putin mund të vijë në Türkiye më 27 prill për ceremoninë e inaugurimit. Ose ne mund të marrim pjesë në ceremoninë online," tha Erdoğan të mërkurën në komentet televizive në transmetuesit turk A Haber dhe ATV. “Shpresojmë se do të bëjmë hapin e parë”.

Erdoğan tha se termocentrali bërthamor Akkuyu ishte një nga "investimet e domosdoshme" të Türkiyes, duke shtuar se objekti do të ndihmonte vendin "të ruajë seriozisht energjinë".

Akkuyu, aktualisht në ndërtim e sipër në provincën jugore të Mersinit të Türkiyes, do të jetë termocentrali i parë bërthamor i vendit.

Reaktori i parë i Akkuyu është vendosur të jetë funksional në vitin 2023, me i gjithë impiantin që do të funksionojë deri në vitin 2025. Projekti filloi me një marrëveshje ndërqeveritare të vitit 2010 midis Türkiyes dhe Rusisë.

Centrali, që pritet të ketë një kapacitet të instaluar prej 4,800 megavat dhe katër reaktorë, do të fillojë të prodhojë energji më vonë këtë vit.

Në lidhje me luftën e vazhdueshme Rusi-Ukrainë, Erdoğan tha se Türkiye nuk do të jetë pjesë e konfliktit.

Ai theksoi se shteti turk do të dëshironte ta zgjidhte mosmarrëveshjen me ndërmjetësim.

Türkiye, e vlerësuar ndërkombëtarisht për rolin e saj ndërmjetësues midis Ukrainës dhe Rusisë, i ka kërkuar vazhdimisht Kievit dhe Moskës që t'i japin fund luftës nëpërmjet negociatave.

Tërmetet në Türkiye

Erdoğan premtoi gjithashtu të shërojë plagët e shkaktuara nga tërmetet e fuqishme binjake që goditën rajonin jugor të vendit muajin e kaluar dhe morën më shumë se 50.000 jetë.

Ai nënvizoi se në zonën e fatkeqësisë po hidhen themelet për ndërtesa të reja banimi.

"Kemi filluar ndërtimin e 27.949 shtëpive. Disa nga shtëpitë e fshatit janë madje pranë përfundimit. Do t'i kemi përfunduar deri në verë," tha ai.

Türkiye po planifikon të ndërtojë 319.000 shtëpi brenda një viti në rajonin e goditur nga tërmeti.

Më 6 shkurt, tërmete me magnitudë 7,7 dhe 7,6 goditën 11 provinca turke - Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye dhe Sanliurfa.

Më shumë se 13,5 milionë njerëz në Türkiye janë prekur nga tërmetet shkatërruese, si dhe shumë të tjerë në Sirinë veriore.