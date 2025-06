Transmetuesi publik i Türkiyes TRT ka nisur një platformë të re digjitale të lajmeve, TRT Afrika, për të nxjerrë në pah historitë e kontinentit dhe nga kontinenti për një audiencë globale në katër gjuhë: suahilisht, anglisht, hausa dhe frëngjisht.

Kanali u shfaq drejtpërdrejt të premten gjatë ditës së dytë të ‘Samitit të Parë të Transmetimeve’ organizuar nga TRT dhe Unioni Afrikan i Transmetimeve në Istanbul. Samiti treditor filloi më 30 mars.

Në përputhje me objektivat e TRT-së për gazetari të paanshme dhe gjithëpërfshirëse, TRT Afrika do t'i ofrojë audiencës së saj një narrativë alternative rreth Afrikës dhe do të shfaqë histori globale me rëndësi për kontinentin me informacion të pasur, në kohë dhe të balancuar.

Ai gjithashtu do t'u japë zë historive nga Afrika dhe afrikanët në diasporë, duke vendosur përzierjen unike të vlerave të tyre thelbësore në qendër të ngjarjeve të botës.

Me anëtarë të stafit nga 15 vende të kontinentit, qëllimi digjital i TRT Afrika është të bëhet një burim i besueshëm lajmesh në kontinent, duke shfaqur histori globale të rëndësishme për audiencën afrikane dhe duke prodhuar përmbajtje me cilësi të lartë për të rinjtë e lidhur globalisht në mediat sociale.

Ai synon të sigurojë përmbajtje unike digjitale, histori ekskluzive, hetime dhe dokumentarë të çështjeve lokale afrikane për audiencën afrikane dhe globale dhe të plotësojë nevojat e informacionit të diasporës afrikane në mbarë botën.

TRT Afrika do të jetë aktive në dhjetëra vende afrikane nga Gambia në Marok, Nigeri në Kamerun. Në këtë mënyrë, ai gjithashtu zgjeron angazhimin e gjatë të Türkiyes ndaj Afrikës, duke ofruar një platformë për zërat afrikanë që të dëgjohen dhe të festohen në mbarë botën.

TRT Afrika është anëtari i fundit i familjes TRT që përfshin TRT World, TRT Arabisht, TRT Rusisht, TRT Gjermanisht, TRT Frëngjisht dhe TRT Balkan – të gjitha individualisht dhe kolektivisht duke sjellë zëra dhe perspektiva të ndryshme për audiencën globale.

Samiti i TRT Afrika

Drejtori i Komunikimeve Presidenciale Fahrettin Altun, Drejtori i Përgjithshëm i TRT-së Mehmet Zahid Sobaci dhe menaxheri i lartë i Unionit të Transmetimeve Afrikane Gregoire Ndjaka mbajtën fjalime solemne për TRT Afrika të premten (31 mars).

Në ditën e parë të samitit të enjten, përfaqësuesit e Unionit Afrikan të Transmetuesve u mblodhën nën temën "Drejt një të ardhmeje të qëndrueshme: Riformësimi i Shërbimit të Transmetimit Publik".

Të paktën 23 gazetarë nga 16 vende afrikane u trajnuan gjithashtu për tema të tilla si "Ndryshimi i medias gjatë procesit të pandemisë", "Kontributi i teknologjisë në ndryshimin e gazetarisë" dhe "Mjetet që do të përdoren kundër qasjes etnocentrike perëndimore".

Më vonë të premten, samiti do të paraqesë bisedime mbi tema të tilla si: "Marrëdhëniet Afrikë-Türkiye në pasqyrën e mediave të shërbimit publik: Vizioni i përbashkët dhe sfidat e së ardhmes", "Si mund të qëndrojnë të qëndrueshme mediat e shërbimit publik afrikan dhe turk në epokën digjitale? " dhe "Fytyra në ndryshim e burimeve globale të lajmeve: e zakonshme për një botë më të drejtë".

Ai do të vazhdojë me panelet me temë “Të tregojmë histori afrikane me vizion”.