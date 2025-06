Türkiye përpiqet të arrijë nivele "më të larta dhe më të mira" me Afrikën, tha drejtori turk i komunikimeve Fahrettin Altun në prezantimin e platformës së re digjitale të lajmeve të transmetuesit publik TRT, TRT Afrika.

Platforma do të funksionojë në përputhje me objektivat e TRT-së për gazetari të paanshme dhe gjithëpërfshirëse dhe do të shfaqë histori nga kontinenti i dytë më i populluar në botë për një audiencë globale. TRT Afrika do të jetë në dispozicion në katër gjuhë: suahili, anglisht, hausa dhe frëngjisht.

“Türkiye, ndryshe nga shtetet perëndimore, nuk ka një qasje të njëanshme dhe të përkohshme ndaj Afrikës dhe njerëzve të këtij kontinenti. Përkundrazi, Türkiye u tregon vëllezërve dhe motrave afrikane me të gjitha hapat që ndërmerr se interesi i saj në kontinent bazohet në përfitime të sinqerta, afatgjatë dhe reciproke”, tha Altun.

Altun po fliste në "Samitin e Parë të Transmetimit" treditor të organizuar nga TRT dhe Unioni Afrikan i Transmetuesve.

Gjatë fjalës së tij, Altun theksoi gjithashtu marrëdhëniet e forta të Türkiyes me vendet afrikane në 20 vitet e fundit nën udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdoğan.

"Ne jemi dëshmitarë se marrëdhëniet tona me vendet afrikane të bazuara në një mirëkuptim të favorshëm, partneritet të barabartë dhe besim, po forcohen dita-ditës," tha ai.

Altun tha se shpreson se samiti treditor "do të forcojë më tej marrëdhëniet midis vendeve tona dhe do të rrisë mundësitë e bashkëpunimit".

Reflektim i realiteteve të Afrikës

Më herët, drejtori i përgjithshëm i TRT-së, Mehmet Zahid Sobaci, tha se TRT Afrika do të pasqyrojë politikat turke me Afrikën në bazë të parimit të dobisë së dyanshme.

“Që nga sot TRT Afrika do të nisë transmetimin dhe ne e dimë se do t’i drejtohemi një audience shumë të veçantë, sepse Afrika për dekada u është nënshtruar politikave subjektive të transmetimit të Perëndimit”, tha Sobaci.

Sobaci tha se Afrika është vlerësuar "vetëm në përputhje me interesat e botës perëndimore" dhe se "kolonializmi është anashkaluar për shumë vjet".

"Kultura e pasur, bukuritë natyrore dhe historitë kuptimplota të këtij kontinenti nuk janë treguar mjaftueshëm deri më sot. TRT Afrika do të jetë platforma e vetme që do të pasqyrojë faktet dhe realitetet në Afrikë”, tha Sobaci.

Në fjalën e tij, Sobaci theksoi gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe falënderoi komunitetin ndërkombëtar, veçanërisht vendet afrikane, të cilët ofruan ndihmë gjatë tërmeteve shkatërruese që goditën rajonin jugor të Türkiyes muajin e kaluar.

“Që në momentet e para të kësaj periudhe sfiduese në të cilën ndodhemi, shumë nga miqtë tanë zgjatën duart e tyre të ndihmës. Kjo fatkeqësi me të cilën u përballëm na tregoi edhe një herë se bashkëpunimi dhe solidariteti ndërkombëtar janë kaq të rëndësishëm”, tha Sobaci.

Sobaci gjithashtu vuri në dukje udhëheqjen e Erdoğanit si një forcë pioniere në aspektin e diplomacisë humanitare.

"Marrëdhëniet midis Türkiye dhe Afrikës kanë marrë një vrull të jashtëzakonshëm në 20 vitet e fundit. Nisma e Hapjes Afrikane të vendit tonë ka qenë e rëndësishme në drejtim të zhvillimit të marrëdhënieve tona miqësore me vendet afrikane", tha ai.