Pas tërmeteve masive që tronditën Türkiyen jugore muajin e kaluar, presidenti i vendit u zotua të premten (31 mars) të mos pushojë derisa të ringjallet i gjithë rajoni i goditur nga tërmeti. "Ne nuk do të ndalemi derisa të ringjallim të gjitha qytetet tona të shkatërruara nga tërmeti, së bashku me fshatrat dhe rrethet e tyre", tha Recep Tayyip Erdoğan në një ceremoni themelimi për shtëpitë e reja në qytetin e goditur nga tërmeti, Gaziantep. Duke thënë se po kryhet një përgatitje gjithëpërfshirëse për transformimin e ndërtesave të rrezikshme në gjithë Türkiyen, Erdoğan u zotua t'i bëjë qytetet e goditura nga tërmeti të sigurta, paqësore, rezistente ndaj tërmeteve, përmbytjeve, rrëshqitjeve të dheut, zjarreve dhe të gjitha rreziqeve të tjera sa më shpejt të jetë e mundur me modelin e Mburojës Kombëtare të Rrezikut të Türkiyes. "Qëllimi ynë është të ndërtojmë gjithsej 650.000 shtëpi të reja, 319.000 prej të cilave do të përfundojnë brenda një viti dhe t'i dorëzojmë ato për viktimat e tërmetit", shtoi ai. Më 6 shkurt, tërmete me magnitudë 7,7 dhe 7,6 goditën 11 provinca turke – Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye dhe Sanliurfa – duke marrë më shumë se 50,000 jetë. Mbi 13,5 milionë njerëz në Türkiyen janë prekur nga tërmetet, si dhe shumë të tjerë në Sirinë veriore. Erdoğan gjithashtu kërkoi mbështetje në zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe parlamentare të 14 majit dhe shprehu dëshirën e tij që Türkiye të vazhdojë në "rrugën e duhur" pasi vendi dhe bota përballen me "një udhëkryq kritik". Türkiye do të shkojë drejt kutive të votimit më 14 maj për të zgjedhur presidentin dhe anëtarët e parlamentit. Votimi është planifikuar të fillojë në orën 8:00 me orën lokale (05:00 GMT) dhe të përfundojë deri në orën 17:00 (14:00 GMT). Nëse asnjë kandidat presidencial nuk merr shumicën në raundin e parë, bordi zgjedhor turk caktoi 28 majin si datën për një balotazh të mundshëm.