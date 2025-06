Gjiganti turk i mbrojtjes Aselsan do të japë projekte të mëdha këtë vit, të cilat u nënshkruan me Presidencën e Industrive të Mbrojtjes së Türkiyes (SSB).

Nevojat strategjike për mbrojtjen dhe sigurinë e Türkiyes plotësohen nëpërmjet SSB-së, e cila u jep kontrata kompanive të mbrojtjes në mënyrë që të vetëqëndrojë nevojat e saj të sigurisë.

Aselsan ofron zgjidhje sigurie në fusha të tilla si teknologjitë e komunikimit dhe informacionit, sistemet e mbrojtjes, mikroelektronika, udhëzimi dhe elektro-optika, radarët dhe sistemet e luftës elektronike, transporti, siguria, energjia, automatizimi dhe sistemet shëndetësore.

Firma, e cila ka qenë një nga prodhuesit më të besueshëm të industrisë së mbrojtjes për shumë vjet me teknologjitë që ka zhvilluar, ka nënshkruar shumë kontrata me SSB-në për shumë vjet.

Ka porosi të ndryshme me vlerë 26,55 miliardë lira turke (1,38 miliardë dollarë), të cilat janë rënë dakord midis Aselsan-it dhe SSB-së në 2022 dhe më parë, me një datë dorëzimi në vitin 2023.

Sistemet e mbrojtjes ajrore dhe raketore përbëjnë artikullin më të madh të dërgesave totale që do të bëhen këtë vit, me 3,7 miliardë lira (192,7 milionë dollarë).

Pasohet nga sistemet tokësore dhe të armëve me 2,2 miliardë lira (114,56 milionë dollarë), sistemet e mbrojtjes tokësore me 1,13 miliardë lira (58,84 milionë dollarë) dhe sistemet e mbrojtjes ajrore me 895 milionë lira (46,6 milionë dollarë).