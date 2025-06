Prej sot në Maqedoninë e Veriut hyri në fuqi vendimi i Qeverisë për përcaktimin e çmimeve më të larta për produkte individuale në tregtinë me pakicë, përkatësisht domate të freskëta, kastraveca të freskët, qepë, lulelakra, speca jeshil të freskët, fasule, thjerrëza, banane, portokall, mandarina dhe limon, e cila u miratua në seancën e djeshme të qeverisë.

Në tregtinë me pakicë, nga sot kilogrami domate të freskëta mund të shitet maksimumi 70 denarë (1,14€) për kilogram, kastravecat e freskëta deri në 75 denarë (1.22€) për kilogram, kilogrami qepë deri në 60 denarë (0,97€), kilogrami lulelakër deri në 70 denarë (1,14€), një kilogram speca jeshil i freskët deri në 90 denarë ((1,46€), një kilogram fasule deri në 75 denarë (1.22€), një kilogram thjerrëza deri në 110 denarë (1,79€), një kilogram banane deri në 70 denarë (1,14€), një kilogram portokall deri në 55 denarë (0,89€), kilogram mandarina deri në 60 denarë (0,97€) dhe kilogram limon deri në 55 denarë (0,89€).

“Çmimet më të larta të këtyre produkteve në tregtinë me pakicë do të aplikohen edhe në tregjet e gjelbra nga data 5 prill 2023 deri më 30 prill 2023 dhe vendimi hyn në fuqi ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare”, njoftoi Qeveria.

Së fundmi, përfaqësues të qeverisë bënë me dije se çmimet e ngrira kufizojnë fitimet e pritshme të tregtarëve, por se ata nuk do të operojnë me humbje, sepse edhe në çmimet e ngrira parashikohet marzh fitimi. Siç thanë ata, me disa nga këto produkte marzhet shkuan deri në 250 për qind.

Inspektorati Shtetëror i Tregut njoftoi se do të ketë kontrolle edhe në tregjet e gjelbra dhe theksoi se deri më tani kanë kryer mbi 1.800 kontrolle inspektuese, në të cilat në disa raste kanë konstatuar shkelje të vendimit, për të cilat kanë shqiptuar gjoba në shuma prej mbi 2,5 milionë denarë.