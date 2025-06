Kosova dhe Serbia dje në Bruksel, në nivel kryenegociatorësh Besnik Bislimi dhe Petar Petkoviç, kanë arritur marrëveshje për tekstin e deklaratës për personat e zhdukur gjatë luftës. Përfaqësuesi i Lartë i BE-së për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë Josep Borrell në Twitter shkroi se kjo marrëveshje do të miratohet në nivel liderësh.

“Marrëveshja që ata arritën për tekstin e deklaratës për personat e zhdukur gjatë takimit të djeshëm të kryenegociatorëve është hapi i parë. Ne do ta miratojmë atë në nivel liderësh në takimin e ardhshëm të nivelit të lartë që do të mbledh”, shkruan Borrell.

Sipas tij, Serbia dhe Kosova u zotuan për Marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit dhe aneksin e saj.

“BE-ja pret që të dyja t'i respektojnë të gjitha detyrimet prej saj dhe të fillojnë zbatimin sa më shpejt. Palët duhet të shmangin çdo përshkallëzim”, shkruan Borrell.

Kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur, Andin Hoti, rreth kësaj marrëveshje në Facebook tha se për herë të parë pas shumë sfidave dhe pas 24 vitesh kanë arritur ta imponojnë adresimin e drejtë të përgjegjesisë për të zhdukurit, si viktima të luftës që kërkojnë zgjidhje dhe drejtësi në bazë të konventave ndërkombëtare.

“Më nuk do të ketë vetëm persona të zhdukur, por persona të zhdukur me dhunë nga shteti serb. Me anë të kësaj deklarate, Serbia detyrohet të marrë përsipër hapjen e arkivave dhe prezentimin e dokumentave serkrete mbi vendndodhjen e personave të zhdukur me dhunë”, shkruan Hoti.

Sapo të pranohet deklarata nga niveli i lartë, Hoti paralajëron se do t’i publikojnë edhe hapat e ardhshëm të nevojshëm për zbatimin e kësaj deklarate.

Lajmin se është vërtetuar teksti për deklaratën e personave të zhdukur e ka konfirmuar edhe kryenegociatori serb, Petar Petkoviç. Mirëpo, për dallim nga Hoti, ai ka theksuar se termi të zhdukur me dhunë nuk është pranuar. Ai gjithashtu theksoi se teksti i deklaratës për të pagjeturit është përcaktuar dhe do të miratohet në takimin e nivelit të lartë.

“Ne u kujdesëm në mënyrë të veçantë për të gjitha kushtet dhe nuk e pranuam termin e përmendur në Konventën për Zhdukjet e Detyrueshme, për të mos rrezikuar interesat e Serbisë”, tha Petkoviç.

Më shumë se dy dekada nga përfundimi i luftës në Kosovës, fati i 1.600 njerëzve ende nuk dihet.