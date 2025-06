Türkiye do të zhvillojë konsultime politike me Arabinë Saudite, Jemenin dhe Kuvajtin, fillimisht në kryeqytetin saudit Riad dhe më pas në Kuvajt, tha Ministria e Jashtme turke të hënën.

Zëvendësministri i Jashtëm i Türkiyes, Burak Akcapar, "do të vizitojë Riadin më 10 prill 2023 për të zhvilluar konsultime politike me ftesë të Zëvendësministrit të Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Arabisë Saudite, ambasadorit të Mbretërisë së Arabisë Saudite, Waleed Al-Khereiji".

Një takim do të mbahet me Nënsekretarin e Jemenit për Çështjet Politike të Ministrisë së Punëve të Jashtme Mansour Baggash dhe një tjetër me Sekretarin e Përgjithshëm të Këshillit të Bashkëpunimit për Shtetet Arabe të Gjirit (GCC) Jassem Mohamed Al-Budaiwi, shtoi ministria.

Akcapar gjithashtu do të zhvillojë një vizitë në Kuvajt më 10-11 prill për konsultime politike, me ftesë të Zëvendësministrit të Punëve të Jashtme të Shtetit të Kuvajtit Mansour Ayyad Alotaibi.

"Marrëdhëniet dypalëshe, si dhe çështjet rajonale dhe globale do të diskutohen në konsultimet politike," shtoi ai.