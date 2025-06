Anija më e madhe luftarake turke "TCG Anadolu" sot do iu dorëzua Marinës turke.

Në ceremoninë solemne mori pjesë edhe presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, i cili tha TCG Anadolu është ndërtuar për 7 vjet dhe është transportuesi i parë në botë për avionë pa pilotë. Kjo anije ka një kapacitet për mbajtjen e 30 automjeteve me rrota.

“Të gjitha sistemet e armëve dhe sensorëve të vendosura në këtë anije u zhvilluan me burime vendase dhe kombëtare. Ne synojmë të bëhemi industri e mbrojtjes plotësisht e pavarur. Ne kemi rritur projektet tona të industrisë së mbrojtjes. Vazhdojnë punimet edhe për prodhimin e sistemeve të mbrojtjes ajrore”, tha presidenti Erdoğan në fjalimin e tij gjatë dorëzimit të luftanijes më të madhe të Forcave Detare të Türkiyes.

Përvojën që do ta marrim nga kjo anije, presidenti Erdoğan tha se do t’i ndihmojë të zhvillojnë më tepër teknologjinë.

“Kjo anije do të na ndihmojë neve të zhvillojmë operacione ushtarake gjithandej botës. Përveç operacioneve ushtarake, kjo anije do të mund të shfrytëzohet edhe për raste humanitare ose në faza të katastrofave natyrore. Në anije funksionin edhe spitali”, tha Erdoğan. Duke shtuar vetëm se me një industri të fort të mbrojtjes mund të jenë të fuqishëm në tavolinë.

Ditë më parë Drejtoria e Industrisë së Mbrojtjes nënshkroi marrëveshje për ndërtimin e tri fregatave të tjera të klasit ISTIF, e cila është vazhdimësi e projektit MILGEM.

Drejtuesit e Industrisë së Mbrojtes së Türkiyes synojnë që brenda këtij viti të përfundojnë integrimin e avionit luftarak Bayraktar TB3 në “TCG Anadolu”.

Anija "TCG Anadolu" do të jetë në gjendje të transferojë njësi me madhësi batalioni në një vendndodhje specifike me mbështetjen e saj logjistike, pa pasur nevojë për mbështetje në bazën e shtëpisë.

"TCG Anadolu" mund të mbajë katër automjete të mekanizuara, dy automjete personeli, dy mjete të tjera ndihmëse si dhe aeroplanë, helikopterë dhe dronë.

Anija "TCG Anadolu" është 231 metra e gjatë dhe 32 metra e gjerë dhe mund të transportojë një ngarkesë prej rreth 27 mijë tonësh.

Siç raportohet, "TCG Anadolu" do të jetë shumë e rëndësishme për Marinën Turke, veçanërisht me dronët e armatosur që do të vendosen në anije.