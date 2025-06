Operacioni i nisjes së satelitit të ri të vëzhgimit me rezolucion të lartë të Türkiyes, IMECE u prolongua, njoftoi të marten (11 prill) Këshilli i Kërkimeve Shkencore dhe Teknologjike të Türkiyes.

SpaceX, përgjegjëse për operacionin, ka deklaruar zyrtarisht se nuk është e mundur të niset të martën, shkroi Tubitak në Twitter.

Data dhe ora e saktë e nisjes, e cila është shtyrë me një ditë deri tani, do të shpallet më vonë, shtoi këshilli.

IMECE është një satelit me sensorë në distancë i prodhuar me burime lokale TUBITAK.

Me inaugurimin e IMECE, Türkiye, për herë të parë, do të sigurojë historinë e hapësirës me një kamerë satelitore elektro-optike dhe një rezolucion nënmetër.