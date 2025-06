Osmani: Azerbajxhani dhe Armenia të komunikojnë drejtpërdrejt

Kryesuesi me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë dhe kryediplomat i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, pas vizitës së djeshme në Gjeorgji, sot vazhdon vizitën e tij në Kaukazin e Jugut me takime me përfaqësues të lartë të Azerbajxhanit.