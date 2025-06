“Türkiye do t’i japë një mesazh Perëndimit” nëpërmjet zgjedhjeve të ardhshme presidenciale dhe parlamentare të vendit, të cilat jo vetëm Perëndimi, por edhe bota islame po i ndjek nga afër, tha presidenti Recep Tayyip Erdoğan.

“Perëndimi ka plane në lidhje me Türkiyen. Aktualisht po shikoni situatën e [presidentit francez Emmanuel] Macron. Çfarë është prapa skenave të udhëtimit të Macronit në Kinë? Cila është situata në marrëdhëniet e saj [Francës] me Amerikën? Pse shkoi Macron në Kinë?” tha Erdoğan në një intervistë televizive të mërkurën.

Duke iu referuar një sondazhi të fundit, i cili sugjeroi se liderja e ekstremit të djathtë Marine Le Pen do të mundte Macron nëse zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar do të përsëriteshin, Erdoğan tha: “Le Pen tani është përpara Macronit... Si ndodhi? Do të thotë se ka një ndryshim në rezultatet e sondazhit”.

Populli turk do të japë përgjigjen e nevojshme më 14 maj, tha ai.

“Türkiye do t’i japë një mesazh Perëndimit me këto zgjedhje...Ky vend nuk shikon se çfarë thotë Perëndimi, as kur lufton terrorizmin dhe as në përcaktimin e politikave të tij ekonomike,” shtoi ai.

Zgjerimi i industrisë së mbrojtjes

Erdoğan tha se projektet në industrinë e mbrojtjes do të vazhdojnë.

Duke folur për TCG Anadolu, luftanija më e madhe e Türkiyes dhe transportuesi i parë luftarak pa pilot në botë [UCAV], ai tha se i ka mundësuar Türkiyes të vijë në “një vend shumë të ndryshëm” në standardet botërore.

“Ne po bëjmë një hap tjetër. Tani jemi duke biseduar. Do të ndërtojmë një më të madh se ky,” shtoi ai.

Luftanija iu dorëzua marinës së vendit të hënën (11 prill).

E ndërtuar në kantierin detar Sedef me seli në Istanbul, anija mund të transportojë helikopterë, drone, automjete tokësore, avionë të lehtë dhe personel.

UCAV-të turke Bayraktar TB3, dronët Kizilelma dhe aeroplanët sulmues të lehtë Hurjet mund të ulen dhe të ngrihen nga anija.

Me një gjatësi prej 231 metrash dhe një gjerësi prej 32 metrash, zhvendosja e plotë e ngarkesës është e barabartë me rreth 27.000 tonë.