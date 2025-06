Kili kishte hisen më të madhe të energjisë solare në prodhimin e tij të energjisë elektrike me 17% vitin e kaluar, ndërsa Holanda pasoi me 15% dhe 13% pjesë diellore në përzierjen e tyre të energjisë elektrike.

Kina ishte gjithashtu prodhuesi më i madh i energjisë së erës në botë, me një pjesë prej 9,3% të erës në përzierjen e saj të energjisë elektrike, ndërsa Danimarka kishte gjenerimin më të madh të erës me përqindje me 55% në 2022.

Pjesa e erës dhe e diellit në Bashkimin Evropian ishte 22% vitin e kaluar.

Prodhimi i energjisë elektrike në Türkiye nga era dhe dielli mbeti mbi mesataren globale në rreth 15,5%.

Qymyri, ende burimi më i madh i energjisë elektrike, me 36%

Të gjitha burimet e pastra të energjisë elektrike të kombinuara gjeneruan 39% të energjisë elektrike globale, duke arritur një rekord të ri. Uji gjeneroi 15% të energjisë elektrike globale si burimi më i madh i energjisë së pastër dhe u pasua nga ajo bërthamore me 9% si burimi i dytë më i madh.

Pavarësisht prodhimit rekord nga burimet e pastra, lëndët djegëse fosile ende përbënin 61% të prodhimit global të energjisë elektrike. Energjia e qymyrit mbeti burimi i vetëm më i madh i energjisë elektrike në mbarë botën, duke prodhuar 36% të energjisë elektrike globale në vitin 2022.

Raporti zbuloi se rritja e gjenerimit të erës dhe diellit kufizoi rritjen e prodhimit të qymyrit në 1,1%.

Pjesa e gazit në prodhimin global të energjisë elektrike ra lehtë me 0,2% vitin e kaluar, duke zënë 22%.

Era dhe dielli arritën një përqindje rekord prej 12% të prodhimit global të energjisë elektrike vitin e kaluar, nga 10% në 2021, sipas Rishikimit më të fundit Global Electricity të publikuar së fundmi nga qendra e pavarur e ekspertëve për energjinë Ember.

Prodhimi në rritje i energjisë elektrike nga era dhe dielli parashikohet të shtyjë botën në një epokë të re të prodhimit të fosileve dhe emetimeve të sektorit të energjisë elektrike në rënie nga viti 2023, thuhet në raportin e katërt vjetor.

“Në këtë dekadë vendimtare për klimën, është fillimi i fundit të epokës fosile”, tha Małgorzata Wiatros-Motyka, autore e raportit dhe analiste e energjisë elektrike në Ember.

Ne po hyjmë në epokën e energjisë së pastër, vlerëson ajo.

Raporti paraqet të dhënat e energjisë elektrike nga viti 2022 në 78 vende, që përfaqësojnë 93% të kërkesës globale për energji elektrike.

Pjesa e erës në prodhimin global të energjisë elektrike arriti në 7,6% në vitin 2022, nga 6,6% një vit më parë. Prodhimi i energjisë elektrike nga era u rrit me 17% nga viti në vit, mjaftueshëm për të furnizuar pothuajse gjithë Mbretërinë e Bashkuar.

Pjesa solare ishte 4,5% në prodhimin e energjisë botërore vitin e kaluar, nga 3,7% në 2021.

Fuqia solare u bë burimi me rritje më të shpejtë të energjisë elektrike për të 18-in vit radhazi, duke u rritur me 24% nga viti në vit dhe duke shtuar energji elektrike të mjaftueshme për të furnizuar gjithë Afrikën e Jugut.

Rritja e hises së energjisë diellore në gjithë botën u nxit nga rritja në Kinë, duke përbërë 37% të rritjes globale, ndërsa rritja në prodhimin diellor në ShBA përbën 17% të rritjes globale.

Mbi 60 vende tani prodhojnë më shumë se 10% të energjisë elektrike të tyre nga era dhe dielli, tregojnë të dhënat.

Rritja e prodhimit të energjisë elektrike nga era dhe dielli vitin e kaluar plotësoi 80% të rritjes së kërkesës globale për energji elektrike, e cila arriti në 2,5% krahasuar me një vit më parë.