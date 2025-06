Me blerjen e Twitter dhe shitjen e disa aksioneve të makinave elektrike Tesla, biznesmeni i njohur Elon Musk në fund të vitit të kaluar u përshëndet si personi më i pasur në botë.

Në listën e re të Forbes, e cila vlerëson pasurinë e miliarderëve, primatin e njeriut më të pasur në botë tani e mban francezi Bernard Arnault me një pasuri prej 225,3 miliardë dollarësh.

Arnault kryeson gjigantin e mallrave luksoze LVMH, i cili përfshin Louis Vuitton dhe Dior, dhe është francezi i parë që kryeson renditjen botërore që kur u ngrit nga vendi i tretë vitin e kaluar.

Pasuria e Bernard Arnault ka kaluar 200 miliardë dollarë për herë të parë pasi aksionet në perandorinë e tij franceze të mallrave luksoze LVMH arritën një rekord të lartë.

Arnault është bërë personi i tretë në histori që grumbullon një pasuri të vlerësuar mbi pragun e 200 miliardë dollarëve. Elon Musk i Tesla-s dhe Jeff Bezos i Amazon-it kanë arritur më parë momentin historik përpara se pasuria e tyre të binte pasi çmimet e aksioneve të kompanive të teknologjisë ranë.

LVMH vitin e kaluar arriti shitje rekord prej 79,2 miliardë euro, me të ardhura që tejkalojnë 20 miliardë euro.

TOP 10 më të pasurit në botë

Pas njeriut më të pasur në botë, i dyti në radhë është Elon Musk me një pasuri prej 189 miliardë dollarësh. 51-vjeçari deri më tani ka bashkëthemeluar gjashtë kompani, nga prodhuesi i makinave elektrike Tesla tek prodhuesi i raketave SpaceX, dhe gjithashtu zotëron Twitter.

Ai pasohet nga Jeff Bezos, 59 vjeç, themeluesi i gjigantit të tregtisë elektronike Amazon, i cili ka grumbulluar një pasuri me vlerë rreth 123 miliardë dollarë, me rënie drastike prej 80 miliardë eurosh për tri vjet.

Bezos dha dorëheqjen nga roli i tij si drejtor ekzekutiv i Amazon në 2021 për t'u bërë kryetar ekzekutiv.

Listës së Top 10 miliarderëve i bashkëngjitën edhe Larry Ellison i Oracle (ShBA), 78 vjeç, me pasuri prej 118,5 miliardë dollarësh, Warren Buffett i Berkshire Hathaway, 92 vjeç, me pasuri prej 110,3 miliardë dollarësh, Bill Gates i Microsoft, 67 vjeç, me pasuri prej 109,2 miliardë dollarësh, Michael Bloomberg i Bloomberg LP, 81 vjeç, me pasuri prej 94,5 miliardë dollarësh, Carlos Slim Helu i America Mobile, 83 vjeç, me pasuri prej 94,2 miliardë dollarësh, Larry Page, ndër themeluesit e Google, 50 vjeç, me pasuri prej 90,8 miliardë dollarësh dhe Francoise Bettencart Meyers, mbesa e themeluesit të L'Oreal, 69 vjeçe, me pasuri prej 89,9 miliardë dollarësh.

Nëse bëjmë përllogaritjen e pasurisë së 10 njerëzve më të pasur në botë, vlera totale arrin në 1 trilion e 244 miliardë euro.

Ky grafik bazohet në llogaritjet e Forbes duke përdorur vlerën neto bazuar në çmimet e aksioneve dhe kurset e këmbimit që nga 12 prill 2023.