Shtetasit turq që jetojnë jashtë vendit do të mund të hedhin votat e tyre për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare në 74 vende në 177 përfaqësitë nga data 27 prill deri më 9 maj.

Sipas Këshillit të Lartë Zgjedhor të Türkiyes, votuesit do të mund të votojnë në 177 zyra përfaqësuese në 74 vende deri më 9 maj nga ora 9 e mëngjesit deri në 21:00 sipas kohës lokale gjatë ditëve të javës dhe fundjavës.

Në qytetet me gjeneralë të konsullatës turke, votimi do të bëhet ndërmjet orës 9 të mëngjesit dhe 18:00 me orën lokale.

Gjithashtu, votuesit do të mund të votojnë në çdo zyrë përfaqësuese ose porta doganore të caktuar ku janë vendosur kutitë e votimit, pa caktuar takim për procesin.

Në rast se asnjëri nga kandidatët nuk siguron më shumë se 50 për qind të votave, do të bëhet votimi për balotazhin e mundshëm, të caktuar për datën 28 maj, në datat 20-24 maj në zyrat përfaqësuese të përcaktuara.

Votimi do të mbahet në 26 zyra përfaqësuese në Gjermani dhe nëntë përfaqësi në ShBA dhe Francë.

Rreth 6,5 milionë turq jetojnë në vende të tjera. Midis tyre, 3,28 milionë kanë të drejtë të votojnë në zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe parlamentare.

Krahasuar me 60,9 milionë votues të regjistruar brenda Türkiyes, vota e diasporës mund të duket të jetë e vogël. Por, në një garë të ngushtë ku çdo votë ka rëndësi, vula e miratimit të tyre mund të ketë një ndikim vendimtar, siç u pa në zgjedhjet e vitit 2018 që rezultuan në fitoren e Erdoğanit.

Shumica e diasporës turke jeton në Evropën Perëndimore, ku punëtorët turq u vendosën në vitet 1960 si pjesë e programit të rindërtimit të pas Luftës së Dytë Botërore. Ata përbëjnë grupin më të madh të emigrantëve myslimanë në Evropën Perëndimore.

Turqit emigrantë hodhën votat e tyre në zgjedhjet kombëtare për herë të parë gjatë zgjedhjeve presidenciale të gushtit 2014, ku Erdoğani fitoi me 5,72 për qind të votave.

Sipas ligjit, çdo imigrant mbi 18 vjeç dhe i regjistruar në listën zgjedhore të mbajtur në zyrat e regjistrimit të popullsisë ose në përfaqësitë diplomatike ka të drejtë të votojë.

Me mbi 1,4 milion votues të regjistruar nga diaspora, Gjermania kryeson listën e vendeve ku politika turke do të luajë në një nivel të lartë, e ndjekur nga Franca, Holanda dhe Belgjika.