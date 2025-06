Faza e parë e projektit historik të Türkiyes, Qendra Financiare e Istanbulit (IFC), e cila do të jetë seli e huadhënësve, u inaugurua zyrtarisht sot.

Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, në fjalimin e tij theksoi se Qendra Financiare e Istanbulit (IFC) do të krijojë një ekosistem të ri financiar.

Ai theksoi se ashtu sikurse që ishte qendra financiare e vendit në histori, Istanbuli sërish e merr përsipër këtë detyrë.

"Kjo qendër do të krijojë një ekosistem të ri financiar në Istanbul, që është pika e takimit të tri kontinenteve", deklaroi presidenti Erdoğan.

Ai potencoi se Qendra Financiare e Istanbulit, me nisjen e institucioneve vendase dhe të huaja financiare me aktivitetet e tyre në zonë, do të kontribuojë në ekonominë e vendit.

"Vlera reale e kësaj qendre, se sa strategjik dhe projekt vizionar është, do të kuptohet shumë më mirë në vitet në vijim", shtoi Erdoğan.

Projekti IFC, i drejtuar nga Fondi i Pasurisë i Türkiyes dhe i zhvilluar në koordinim me Ministrinë e Mjedisit, të Planifikimit Urban dhe të Ndryshimeve Klimatike, filloi në vitin 2009.

IFC-ja do të jetë selia e institucioneve më të shquara financiare të Türkiyes, si Banka Qendrore, Bursa e Istanbulit, Agjencia e Rregullimit dhe e Mbikëqyrjes Bankare dhe Bordi i Tregjeve të Kapitalit të Türkiyes.

Qendra moderne ka 1,4 milion metra katrorë hapësirë ​​zyrash, një qendër tregtare prej 100.000 metrash katrorë, një qendër konferencash dhe performancash për 2.100 njerëz, një hotel me pesë yje me një sipërfaqe prej 30.000 metrash katrorë dhe parking me kapacitet prej 26.000 automjetesh.

Projekti përfshin gjithashtu shtigje për ecje, parqe dhe zona rekreative për të rritur cilësinë e punës dhe të jetës.

Institucionet financiare në IFC do të gëzojnë disa avantazhe tatimore, duke përfshirë 75 për qind të të ardhurave të tyre të zbritura nga baza tatimore e korporatave.

Ato gjithashtu do të kenë përjashtime nga tarifat dhe pullat.

Duke folur në ceremoninë e inaugurimit, Ministri i Thesarit dhe i Financave Nurettin Nebati tha: "IFC-ja pritet të rrisë eksportet e shërbimeve financiare të Türkiyes me tri herë deri në vitin 2036 dhe kontributet e saj në produktin e brendshëm bruto të vendit mund të arrijnë 130 miliardë dollarë brenda 15 viteve".

IFC-ja do të gjenerojë 102.000 vende të reja pune të kualifikuara gjatë periudhës 15-vjeçare, shtoi ai.