Presidenti i Türkiyes ka përshëndetur arritjet e qeverisë së tij në lidhje me përpjekjet e rindërtimit pas tërmetit, sektorin energjetik dhe politikën e jashtme, duke renditur synimet e ardhshme ndërsa vendi po përgatitet për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të 14 majit.

Presidenti Recep Tayyip Erdoğan shprehu gjithashtu shqetësimin e tij për zhvillimet në Tunizi dhe Sudan gjatë një interviste të gjerë me transmetuesin shtetëror TRT të martën (18 prill).

Duke folur për përpjekjet e rindërtimit pas tërmeteve vdekjeprurëse të 6 shkurtit, Erdoğani tha se rindërtimi i zonave të prekura nga tërmetet është prioriteti i tij kryesor.

Presidenti turk tha se qeveria ka mobilizuar kontigjentin e saj më të madh në fazën e rindërtimit dhe do të sigurojë që të adresohen të gjitha nevojat e të prekurve.

“Ne do të sigurojmë që të drejtat të të prekurve të tërmetit mbrohen. Ndërtesat e dëmtuara mesatarisht po rindërtohen tërësisht”, tha ai.

Në lidhje me luftimin e mbipopullimit në Istanbul, qyteti kryesor financiar dhe kulturor i vendit, ai tha: “Ne nuk do të lejojmë pjesëtarë të tjerë nga popullsia të vijnë në Istanbul. Ne do ta shpërndajmë popullsinë nga zonat e rrezikshme të qytetit në periferitë me rrezik të ulët tërmetesh.”

Presidenti Erdoğan tha se Türkiye do të krijojë dy qytete të veçanta me një popullsi totale prej një milion në Istanbul. Ai tha gjithashtu se puna ka filluar në shtatë qytete rezervë në shtatë rajone me rrezik nga tërmeti.

I pyetur për Qendrën Financiare të Istanbulit (QFI) të inauguruar së fundmi, Erdoğani tha se synojnë ta pozicionojnë QFI-në në mesin e 10 qendrave më të mira financiare në botë në 10 vjet.

Gazi natyror i Detit të Zi

Erdoğan tha se Türkiye ka potencialin të bëhet një qendër e madhe e eksportit të energjisë në të ardhmen e afërt.

Për gazin natyror të Detit të Zi, ai u zotua “të rrisë prodhimin në fushë në 40 milionë metra kub në tri vjet. Kur të përfundojë faza e dytë, ne do të jemi në gjendje të plotësojmë nevojat për gaz të të gjitha shtëpive.”

“Ne po përgatitemi për kërkime të reja. Puna sizmike ka përfunduar në Detin e Zi qendror dhe po vazhdon në lindje të Detit të Zi. Më pas do të fillojë shpimi,” shtoi ai.

Ai gjithashtu njoftoi se do të mbahet një ceremoni për transportimin e karburantit të freskët në termocentralin bërthamor Akkuyu të Türkiyes më 27 prill, me presidentin rus Vlladimir Putin që pritet t’i bashkohet ceremonisë nëpërmjet videokonferencës.

Türkiye do të përshpejtojë “përgatitjet e saj për termocentralin e dytë bërthamor të vendit tonë”, tha Erdoğan, qeveria e të cilit ka zhvilluar “bisedime me Kinën dhe Korenë e Jugut”.

“Si rezultat i këtyre bisedimeve, ne do të ndërmarrim hapat sipas marrëveshjes, të cilat do t’i finalizojmë.

Erdoğani tha gjithashtu se Ankaraja do të ndërtojë një anije tjetër dy herë më të madhe se anija TCG Anadolu.

Türkiye zbuloi kohët e fundit anijen sulmuese amfibe të ndërtuar për të transportuar avionë të lehtë dhe dronë ushtarakë, duke përfshirë dronët Bayraktar TB3 dhe Kizilelma. Luftanija e parë në botë e pajisur për të mbajtur mjete ajrore luftarake pa pilot është e hapur për publikun nga 17 deri më 23 prill.

Erdoğani sulmoi partitë opozitare, duke thënë se partitë me lidhje me grupet terroriste nuk duhet të jenë në parlament, duke shtuar se është gjë e gabuar të ngatërrosh popullin kurd me grupin terrorist PKK.

Mbi Tunizinë dhe Sudanin

Duke shprehur shqetësimet në lidhje me krizën politike në Tunizi, Erdoğani tha se do të flasë me autoritetet në Tunizi për të përcjellë shqetësimin e tij për arrestimin e liderit të Partisë Ennahda, Rached Ghannouchi.

“Administrata aktuale në Tunizi arrestoi vëllanë Ghannouchi. Ne ende nuk kemi qenë në gjendje të kontaktojmë autoritetet në Tunizi nëpërmjet telefonit”, tha ai, duke shtuar, “Kur të flasim me ta, do t’u themi se kjo gjë nuk është e duhur”.

Forcat tuniziane të sigurisë arrestuan Ghannouchin të hënën (17 prill) vonë dhe e dërguan atë për ta marrë në pyetje në një ndërtesë të Gardës Kombëtare në kryeqytetin Tunis.

Duke iu kthyer luftimeve të vazhdueshme në Sudan, Erdoğan tha: “Ne po ndjekim me shqetësim zhvillimet në Sudan. Sot fola me vëllain tim [Abdelmadjid] Tebboune, presidentin e Algjerisë. Do të kem bisedime me të dyja palët në Sudan.”

“Incidenti në Sudan është një rast i vrasjes së vëllait nga vëllai... Kjo nuk duhet të lejohet të ndodhë. Türkiye ka mbështetur procesin e tranzicionit që nga fillimi. Ne mbajtëm anën e shtetit dhe popullit të Sudanit,” tha ai.

“Duke lënë mënjanë mosmarrëveshjet e tyre, ne shpresojmë që sudanezët do të vazhdojnë të ndërtojnë të ardhmen e vendit së bashku.”