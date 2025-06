Presidenti i Republikës së Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, të shtunën ua dorëzoi çelësat pronarëve të shtëpive të rinovuara që u shkatërruan nga tërmetet shkatërruese dhe u rindërtuan në vetëm 60 ditë.

Së bashku me Devlet Bacelin, presidentin e koalicionit të Partisë Lëvizja Kombëtare (MHP), Erdoğan qëndroi në qytetin turk të Gaziantepit, ku u dorëzuan çelësat e banesave të rinovuara në fshatrat e prekura nga tërmeti.

"Ne do të vazhdojmë të punojmë pa lejuar askënd të na ndalojë derisa të bëjmë të gjitha vendbanimet e vendit tonë të qëndrueshme ndaj fatkeqësive," tha Erdoğan.

Ai kujtoi se sot janë bërë saktësisht 75 ditë nga tërmetet shkatërruese dhe se kanë vizituar të gjitha zonat e prekura nga tërmeti.

Po ashtu, Erdoğan tha se për 45 ditë kanë përfunduar tashmë 10 shtëpi rurale, çelësat e të cilave iu dorëzuan pronarëve 60 ditë pas vendosjes së gurthemelit.

“Dëshiroj që këto shtëpi fshatare, që janë vepra vërtet të bukura me arkitekturën, ndërtimin dhe të gjitha karakteristikat e tyre, të jenë të dobishme për nikoqirët”, nënvizoi Erdoğan.

Ai shtoi se procesi i ndërtimit të më shumë se 105.000 njësive të banimit në zonat e prekura nga tërmeti është duke u zhvilluar.

"Deri më tani, ne kemi filluar procesin e ndërtimit të më shumë se 105.000 njësive të banimit (në zonën e prekur). Ne kemi hedhur themelet për pothuajse gjysmën e tyre," tha presidenti turk.

Erdoğan foli edhe për planet për të ardhmen në kuadër të mbrojtjes nga tërmeti, e në veçanti për Istanbulin.

"Vëllezërve dhe motrave tona nga Istanbuli, të cilët jetojnë në ndërtesa të rrezikshme, u paraqitëm një ofertë në të cilën gjysmën e kostos së konvertimit do ta mbulojmë ne si shtet dhe gjysma tjetër është shumë e favorshme huamarrje me kusht. Qëllimi ynë është të mos lëmë një ndërtesë të vetme të rrezikshme në Istanbul në pesë vjet duke transformuar rreth 300 mijë njësi banimi në vit me një studim që do të kryhet", përfundoi Erdoğan.