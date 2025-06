Shpenzimet ushtarake botërore u rritën për të tetin vit radhazi në 2022 në një nivel më të lartë të të gjitha kohërave prej 2240 miliardë dollarë. Deri tani, rritja më e mprehtë e shpenzimeve (+13 për qind) u pa në Evropë dhe u shkaktua kryesisht nga shpenzimet ruse dhe ukrainase. Megjithatë, ndihma ushtarake për Ukrainën dhe shqetësimet për një kërcënim të shtuar nga Rusia ndikuan fuqimisht në vendimet e shpenzimeve të shumë shteteve të tjera, si dhe tensionet në Azinë Lindore.

“Rritja e vazhdueshme e shpenzimeve ushtarake globale në vitet e fundit është një shenjë se ne po jetojmë në një botë gjithnjë e më të pasigurt,” tha dr. Nan Tian, Hulumtuese e Lartë me Programin e Shpenzimeve Ushtarake dhe Prodhimit të Armëve të SIPRI-t.

“Shtetet po forcojnë forcën ushtarake në përgjigje të një mjedisi të përkeqësuar të sigurisë, të cilin ata nuk parashikojnë të përmirësohet në të ardhmen e afërt”, tha ajo.

Nivelet e shpenzimeve ushtarake të luftës së ftohtë kthehen në Evropën Qendrore dhe Perëndimore

Shpenzimet ushtarake nga shtetet në Evropën Qendrore dhe Perëndimore arritën në 345 miliardë dollarë në vitin 2022. Në terma realë, shpenzimet e këtyre shteteve për herë të parë e kaluan atë në vitin 1989, kur lufta e ftohtë po përfundonte, dhe ishin 30 për qind më të larta se në vitin 2013. Disa shtete rritën ndjeshëm shpenzimet e tyre ushtarake pas pushtimit rus të Ukrainës në shkurt 2022, ndërsa të tjerët njoftuan planet për të rritur nivelet e shpenzimeve për periudha deri në një dekadë.

“Pushtimi i Ukrainës pati një ndikim të menjëhershëm në vendimet e shpenzimeve ushtarake në Evropën Qendrore dhe Perëndimore. Kjo përfshinte plane shumëvjeçare për të rritur shpenzimet nga disa qeveri”, tha dr. Diego Lopes da Silva, Hulumtues i Lartë me Programin e Shpenzimeve Ushtarake dhe Prodhimit të Armëve të SIPRI.

“Si rezultat, ne mund të presim në mënyrë të arsyeshme që shpenzimet ushtarake në Evropën Qendrore dhe Perëndimore të vazhdojnë të rriten në vitet në vijim”, tha ai.

Disa nga rritjet më të mprehta u panë në Finlandë (+36 për qind), Lituani (+27 për qind), Suedi (+12 për qind) dhe Poloni (+11 për qind).

“Ndërsa pushtimi në shkallë të plotë i Ukrainës në shkurt 2022 sigurisht që ndikoi në vendimet e shpenzimeve ushtarake në vitin 2022, shqetësimet rreth agresionit rus janë krijuar për shumë më gjatë”, tha Lorenzo Scarazzato, Studiues me Programin e Shpenzimeve Ushtarake dhe Prodhimit të Armëve të SIPRI-t.

“Shumë shtete të ish-bllokut lindor më shumë se dy herë kanë rritur shpenzimet e tyre ushtarake që nga viti 2014, viti kur Rusia aneksoi Krimenë”, theksoi Scarazzato.

Rusia dhe Ukraina rrisin shpenzimet ushtarake ndërsa lufta vazhdon

Shpenzimet ushtarake ruse u rritën me rreth 9,2 për qind në vitin 2022, në rreth 86,4 miliardë dollarë. Kjo ishte ekuivalente me 4,1 për qind të produktit të brendshëm bruto (PBB) të Rusisë në vitin 2022, nga 3,7 për qind e PBB-së në 2021.

Shifrat e publikuara nga Rusia në fund të vitit 2022 tregojnë se shpenzimet për mbrojtjen kombëtare, komponenti më i madh i shpenzimeve ushtarake ruse, ishin tashmë 34 për qind më të larta, në terma nominalë, sesa në planet buxhetore të hartuara në vitin 2021.

“Dallimi midis planeve buxhetore të Rusisë dhe shpenzimeve të saj aktuale ushtarake në vitin 2022 sugjeron se pushtimi i Ukrainës i ka kushtuar Rusisë shumë më tepër sesa pritej”, tha dr. Lucie Béraud-Sudreau, Drejtore e Programit të Shpenzimeve Ushtarake dhe Prodhimit të Armëve të SIPRI-t.

Shpenzimet ushtarake të Ukrainës arritën në 44 miliardë dollarë në vitin 2022. Me 640 për qind, kjo ishte rritja më e lartë njëvjeçare e shpenzimeve ushtarake të një vendi të regjistruar ndonjëherë në të dhënat e SIPRI-t. Si rezultat i rritjes dhe dëmit të shkaktuar nga lufta në ekonominë e Ukrainës, barra ushtarake (shpenzimet ushtarake si pjesë e PBB-së) u rrit në 34 për qind të PBB-së në vitin 2022, nga 3,2 për qind në 2021.

Shpenzimet amerikane rriten pavarësisht inflacionit të lartë

Shtetet e Bashkuara mbeten deri tani shpenzuesi më i madh ushtarak në botë. Shpenzimet ushtarake amerikane arritën në 877 miliardë dollarë në vitin 2022, që ishte 39 për qind e totalit të shpenzimeve ushtarake globale dhe tri herë më shumë se shuma e shpenzuar nga Kina, shpenzuesi i dytë më i madh në botë. Rritja me 0,7 për qind në terma realë në shpenzimet e ShBA-së në vitin 2022 do të kishte qenë edhe më e madhe nëse nuk do të ishin nivelet më të larta të inflacionit që nga viti 1981.

“Rritja e shpenzimeve ushtarake të SHBA-së në vitin 2022 u shkaktua kryesisht nga niveli i paprecedentë i ndihmës financiare ushtarake që i ofroi Ukrainës”, tha dr. Nan Tian, studiues i lartë i SIPRI-t. “Duke pasur parasysh shkallën e shpenzimeve të ShBA-së, edhe një rritje e vogël në përqindje ka një ndikim të rëndësishëm në nivelin e shpenzimeve ushtarake globale.

Ndihma financiare ushtarake e ShBA-së për Ukrainën arriti në 19,9 miliardë dollarë në vitin 2022. Edhe pse kjo ishte shuma më e madhe e ndihmës ushtarake e dhënë nga çdo vend për një përfitues të vetëm në çdo vit që nga Lufta e Ftohtë, ajo përfaqësonte vetëm 2,3 për qind të shpenzimeve totale ushtarake të ShBA-së. Në vitin 2022, ShBA-ja ndan 295 miliardë dollarë për operacionet dhe mirëmbajtjen ushtarake, 264 miliardë dollarë për prokurimin dhe kërkimin dhe zhvillimin, dhe 167 miliardë dollarë për personelin ushtarak.

Kina dhe Japonia kryesojnë rritjen e vazhdueshme të shpenzimeve në Azi dhe Oqeani

Shpenzimet ushtarake të kombinuara të vendeve të Azisë dhe Oqeanisë ishin 575 miliardë dollarë. Kjo ishte 2,7 për qind më shumë se në vitin 2021 dhe 45 për qind më shumë se në vitin 2013, duke vazhduar një tendencë të pandërprerë rritëse që daton të paktën në vitin 1989.

Kina mbeti shpenzuesi i dytë më i madh ushtarak në botë, duke alokuar rreth 292 miliardë dollarë në vitin 2022. Kjo ishte 4,2 për qind më shumë se në vitin 2021 dhe 63 për qind më shumë se në vitin 2013. Shpenzimet ushtarake të Kinës janë rritur për 28 vjet radhazi.

Shpenzimet ushtarake të Japonisë u rritën me 5,9 për qind midis 2021 dhe 2022, duke arritur në 46 miliardë dollarë, ose 1,1 për qind të PBB-së. Ky ishte niveli më i lartë i shpenzimeve ushtarake japoneze që nga viti 1960. Një strategji e re e sigurisë kombëtare e publikuar në vitin 2022 parashtron plane ambicioze për të rritur aftësinë ushtarake të Japonisë gjatë dekadës së ardhshme në përgjigje të kërcënimeve të perceptuara në rritje nga Kina, Koreja e Veriut dhe Rusia.

“Japonia po kalon një ndryshim të thellë në politikën e saj ushtarake,” tha Xiao Liang, studiues me Programin e Shpenzimeve Ushtarake dhe Prodhimit të Armëve të SIPRI-t. Kufizimet e pasluftës që Japonia vendosi mbi shpenzimet e saj ushtarake dhe aftësitë ushtarake duket se po lirohen.

Zhvillime të tjera të dukshme

Rritja reale e shpenzimeve ushtarake botërore në vitin 2022 u ngadalësua nga efektet e inflacionit, i cili në shumë vende u rrit në nivele të papara për dekada. Në terma nominalë (d.m.th. në çmimet aktuale pa u përshtatur me inflacionin), totali global u rrit me 6,5 për qind.

Shpenzimet ushtarake të Indisë prej 81,4 miliardë dollarësh ishin të katërtat më të larta në botë. Ishte 6 për qind më shumë se në vitin 2021.

Në vitin 2022, shpenzimet ushtarake nga Arabia Saudite, shpenzuesi i pestë më i madh ushtarak, u rritën me 16 për qind për të arritur rreth 75 miliardë dollarë, rritja e parë që nga viti 2018.

Shpenzimet ushtarake të Nigerit ranë me 38 për qind në 3,1 miliardë dollarë, pas një rritjeje prej 56 për qind të shpenzimeve në vitin 2021.

Shpenzimet ushtarake nga anëtarët e NATO-s arritën në 1232 miliardë dollarë në vitin 2022, që ishte 0,9 për qind më e lartë se në vitin 2021.

Mbretëria e Bashkuar kishte shpenzimet më të larta ushtarake në Evropën Qendrore dhe Perëndimore me 68,5 miliardë dollarë, nga të cilat rreth 2,5 miliardë dollarë (3,6 për qind) ishin ndihma ushtarake financiare për Ukrainën.

Në vitin 2022, Türkiye uli shpenzimet ushtarake për të tretin vit radhazi, duke arritur në 10,6 miliardë dollarë, një ulje prej 26 për qind nga viti 2021.

Shpenzimet ushtarake të Etiopisë u rritën me 88 për qind në vitin 2022, duke arritur në 1 miliardë dollarë. Rritja përkoi me një ofensivë të përtërirë të qeverisë kundër Frontit Çlirimtar të Popullit Tigray në veri të vendit.