Zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë ka lansuar fushatën “Made of Us – EU-Western Balkans Road Trip” (E bërë nga ne – Udhëtim rrugor BE-Ballkani Perëndimor), e dizajnuar që të ndihmojë për ngritjen e vetëdijesimit për mundësitë e krijuara nga partneriteti mes BE-së dhe Ballkanit Perëndimor.

Kjo fushatë do të zhvillohet nëpërmjet postimeve nga gjashtë video-blogerë nga Ballkani Perëndimor, të cilëve u janë bashkuar edhe gjashtë nga BE-ja, dhe që do të udhëtojnë së bashku si dyshe nëpër secilin prej gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Ata do të eksplorojnë 18 projekte të financuara nga BE-ja dhe dhjetëra lokacione unike, duke e prezantuar rajonin dhe duke treguar histori të ndryshme me fjalët e tyre dhe siç i shohin me sytë e tyre ku përgjatë 42 ditëve ata do të përshkojnë qindra kilometra me veturë për të sjellë storjet lokale drejtpërdrejt.

Dy video-blogerë nga Kosova dhe Holanda, Alb Muhaxhiri dhe Brian Rocca, u shprehën të gatshëm të nisin aventurat e tyre.

Alb Muhaxhiri tha se në Kosovë përpos bukurive të natyrës do t’i tregojë bashkudhëtarit të tij holandez Brian Roccas edhe disa gjëra me të cilat karakterizohen kosovarët si popull.

“Dua që t’ia tregoj atij ushqimin dhe dua që ai ta provojë shijen e 'somunëve me suxhuk' në Gjakovë: do t’i dashurosh ato! Ndërsa, kur të shkojmë në Bjeshkët e Rugovës dua t’ia tregojë Brianit bukuritë e maleve atje dhe shumë gjëra të cilat i ofron Kosova”, theksoi Muhaxhiri.

Ndërkaq, Brian Roccas tha se do të shpalosin gjithçka tek opinioni nga perspektiva e tyre, nga ajo që ata do të përjetojnë dhe do të shohin.

“Tashmë kemi një agjendë dhe gjithçka është e planifikuar. Do të fillojmë nga sot me Prishtinën dhe nesër do të xhirojmë projektin e parë të BE-së, më pas do të shkojmë në Gjakovë, në vendlindjen e Albit, më pas në Prizren ku gjithashtu do të xhirojmë një tjetër projekt të BE-së, 'DokuFestin', ndërsa në fundjavë do të shkojmë në Bjeshkët e Rugovës ku do të xhirojmë projektin e fundit të BE-së ‘Ballkan Natural Adventure’”, theksoi Roccas.

“Made of Us” është fushata e tretë rajonale në kuadër të Programit Rajonal të Komunikimit për Ballkanin Perëndimor e menaxhuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Komisionit Evropian për Fqinjësinë dhe Negociatat e Zgjerimit (DGNEAR).

Drejtoria e Përgjithshme për Fqinjësinë dhe Negociatat e Zgjerimit do ta promovojë këtë fushatë plot aventura në mbarë mediat tradicionale në rajon, si dhe përgjatë më shumë se dy muajve në rrjete sociale, duke përfunduar në qershor 2023.