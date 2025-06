Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se komuniteti turk është pjesë integrale e mozaikut të pasur shoqëror dhe kulturor të Kosovës. Ai ka marrë pjesë në shënimin e Ditës Kombëtare të Turqve në Kosovë, në një tryezë të organizuar nga zëvendëskryeministrja për Çështje të Pakicave dhe Drejtat e Njeriut, Emilia Rexhepi. “Strategjia jonë e arsimit për vitet 2022-2026 përfshin subvencionet e vazhdueshme për hartimin, rishikimin, përkthimin dhe përshtatjen e teksteve e materialeve mësimore në gjuhën turke. Po ashtu, planifikojmë të organizojmë aktivitete për mësimin e gjuhës shqipe për komunitetet që kanë gjuhë të tjera, si turqishten për shembull gjuhë amtare”, ka thënë Kurti. Ai ka thënë se vitin e kaluar Qeveria ka gjetur zgjidhje për të ofruar tekste shkollore cilësore në gjuhën turke. “Kryeministri Kurti tha se komuniteti turk është pjesë integrale e mozaikut tonë të pasur shoqëror dhe kulturor. Ai shtoi se, që Kosova të jetë një shtet, ku promovohet shumëgjuhësia, do t'ju ofrojmë mundësi studentëve që të mësojnë gjuhën e mjedisit, siç është turqishtja për shqiptarët në komunat multietnike dhe kësisoj edhe si individë dhe si shtet, do të përfitojmë avantazhe në tregun ndërkombëtar”, thuhet në komunikatën e Qeverisë. Kryetari i KDTP-së, Fikrim Damka, tha se testi më i madh para turqve në Kosovë është te regjistrimi i popullsisë, i cili do të bëhet në Kosovë nga shtatori 2023. “Të gjithë duhet të fokusohemi te regjistrimi. Në regjistrim ne duhet të sigurohemi që numri ynë të dalë plotësisht, pa shkaktuar asnjë manipulim”, theksoi Damka. Qeveria e Kosovës planifikon së shpejti të miratojë një pako shtesë prej 3 milionë eurove për komunitetet joshumicë në Kosovë, e cila pritet të ketë masa mbështetëse për vende të reja pune për bizneset ekzistuese dhe ato të reja, për fermerët dhe prodhuesit e vegjël në zonat rurale dhe për shoqërinë civile, që kontribuon në integrimin dhe afirmimin e komuniteteve joshumicë.