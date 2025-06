Pesë vjet pas hapjes së terrenit në njësinë e parë të termocentralit të parë bërthamor të Türkiyes, Akkuyu, vendi tani po numëron ditët për dërgimin e karburantit të parë bërthamor të freskët në vendin e centralit.

Impianti Akkuyu i vendosur në provincën jugore të Mersinit do të bëhet një impiant i energjisë bërthamore pas dorëzimit të karburantit të parë bërthamor në uzinë më 27 prill.

Punimet e ndërtimit janë ende po vijojnë, por pasi karburanti bërthamor të arrijë në vend, do të bëhet puna paratestuese dhe përgatitore për vendosjen e njësisë së parë nga gjithsej katër njësitë e reaktorit. Tri njësitë e mbetura do të jenë funksionale me një normë prej një në vit.

Pas përfundimit, termocentrali do të ketë katër reaktorë të energjisë VVER-1.200 me një kapacitet total të instaluar prej 4.800 megavatë.

Shufrat e karburantit do të sillen në Türkiye për prodhimin e energjisë elektrike në një vit e gjysmë të parë të funksionimit të termocentralit. Energjia elektrike e prodhuar nga nxehtësia e shufrave të karburantit do të jetë e barabartë me energjinë e përftuar nga 124.500 vagonë qymyri, duke parandaluar një total prej 2,1 miliardë tonësh emetime karboni në 60 vitet e jetës funksionale të uzinës.

Fabrika do të prodhojë 35 miliardë kilovatë-orë energji elektrike në vit dhe do të plotësojë rreth 10% të konsumit të energjisë në vend.

Impianti, i cili do të ketë një jetëgjatësi të vlerësuar prej 60 vitesh me një opsion zgjatjeje edhe për 20 vjet të tjera, do të prodhojë energji pa karbon gjatë gjithë kohës.

Pasi fabrika të jetë plotësisht funksionale, pritet të punësohen rreth 4.000 njerëz.

Një marrëveshje ndërqeveritare për uzinën u nënshkrua midis Türkiyes dhe Rusisë në maj të vitit 2010. Ceremonia e fillimit të uzinës u mbajt më 3 prill 2018, pas së cilës filloi ndërtimi i njësisë së parë.

Ndërtimi i njësisë së dytë filloi më 8 prill 2020 dhe grumbulli i parë i betonit për njësinë e tretë u derdh më 10 mars 2021.

Vendi, i cili konsiderohet si një nga kantieret më të mëdha të ndërtimit të termocentraleve në botë, hyri në fazën kulmore të ndërtimit kur u hodhën themelet për njësinë e katërt dhe të fundit më 21 korrik të vitit të kaluar.

Përafërsisht 30.000 njerëz u punësuan në terren gjatë fazës më aktive të projektit.