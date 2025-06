Rreth 200 mijë familje përfituan nga subvencionimi i rrymës në Kosovë

Me faturën e muajit prill në Kosovë, sipas Qeverisë do të përfundojë pakoja e subvencionimit të energjisë elektrike për konsumatorët që e kursejnë rrymën në krahasim me muajt e njëjtë të vitit të shkuar.