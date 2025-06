Kina do të dërgojë një përfaqësues special në Ukrainë, i tha presidenti Xi Jinping homologut të tij ukrainas Volodymyr Zelenskyy në bisedën e parë telefonike mes tyre prej kur filloi sulmi Rusisë ndaj Ukrainës më 24 shkurt të vitit të kaluar.

"Kina është e qëndrueshme dhe e prerë në gatishmërinë e saj për të zhvilluar marrëdhënie dypalëshe me Ukrainën. Dy palët duhet të çojnë përpara traditën e respektit dhe sinqeritetit të ndërsjellë dhe të çojnë përpara partneritetin strategjik Kinë-Ukrainë”, i tha Xi Zelenskyyt, sipas zëdhënëses së Ministrisë së Jashtme të Kinës, Hua Chunying.

Xi përsëriti qëndrimin e Kinës për krizën në Ukrainë, duke thënë se “Kina qëndron gjithmonë në anën e paqes”. "Qëndrimi thelbësor i Pekinit është të lehtësojë bisedimet për paqe", tha Xi.

"Kina nuk e krijoi krizën e Ukrainës, as nuk është palë në krizë. Si një anëtare e përhershme e Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe një vend i madh përgjegjës, Kina nuk do të rrinte duarkryq, as nuk do t'i shtonte vaj zjarrit. Më pak shfrytëzojeni situatën për përfitime vetjake”, i tha presidenti kinez, homologut të tij Zelenskyy.

Duke theksuar dialogun dhe negociatat si "e vetmja rrugë e mundshme përpara, Xi tha: "Kina do të dërgojë Përfaqësuesin Special të Qeverisë Kineze për Çështjet Euroaziatike në Ukrainë dhe vende të tjera për të pasur një komunikim të thellë me të gjitha palët për zgjidhjen politike të krizës në Ukrainë."

“Shpresohet që të gjitha palët të reflektojnë seriozisht për krizën në Ukrainë dhe të shqyrtojnë bashkërisht mënyrat për të sjellë paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm në Evropë nëpërmjet dialogut”, shtoi ai.

Nga ana e tij, Zelenskyy tha se telefonata e tij me Xi ishte "e gjatë dhe kuptimplotë".

"Kam pasur një bisedë telefonike të gjatë dhe kuptimplotë me liderin kinez Xi Jinping. Besoj se biseda, si dhe emërimi i ambasadorit të Ukrainës në Kinë, do t'i japë një shtysë të fuqishme zhvillimit të marrëdhënieve tona dypalëshe", shkroi Zelenskyy në Twitter.