Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, do të marrë pjesë në ceremoninë e inagurimit të centralit bërthamor Akkuyu, e cila është planifikuar të mbahet të enjten, më 27 prill, onlajn.

Tubimi i Mersinit do të mbahet në një datë të mëvonshme. Impianti Akkuyu i vendosur në provincën jugore të Mersinit do të bëhet një impiant i energjisë bërthamore pas dorëzimit të karburantit të parë bërthamor në uzinë më 27 prill.

Pas përfundimit, termocentrali do të ketë katër reaktorë të energjisë VVER-1.200 me një kapacitet total të instaluar prej 4.800 megavatësh.

Fabrika do të prodhojë 35 miliardë kilovatë-orë energji elektrike në vit dhe do të plotësojë rreth 10% të konsumit të energjisë në vend.

Impianti, i cili do të ketë një jetëgjatësi të vlerësuar prej 60 vitesh me një opsion zgjatjeje edhe për 20 vjet të tjera, do të prodhojë energji pa karbon gjatë gjithë kohës.

Pasi fabrika të jetë plotësisht funksionale, pritet të punësohen rreth 4.000 njerëz. Një marrëveshje ndërqeveritare për uzinën u nënshkrua midis Türkiyes dhe Rusisë në maj të vitit 2010.

Ceremonia e fillimit të uzinës u mbajt më 3 prill 2018, pas së cilës filloi ndërtimi i njësisë së parë. Ndërtimi i njësisë së dytë filloi më 8 prill 2020 dhe grumbulli i parë i betonit për njësinë e tretë u derdh më 10 mars 2021.

Në ceremoninë e nesërme onlajn do të marrë pjesë edhe presidenti i Rusisë, Vlladimir Putin.