Gjenerata e ardhshme e automjeteve autonome do të duhet të mësojë "gjuhën e çiklistëve" për t'u siguruar që ata të qëndrojnë të sigurt në rrugë, sugjeron një studim i ri.

Ekspertët e ndërveprimit njeri-kompjuter nga Universiteti i Glasgowit kanë treguar se ekziston nevoja për një sistem për të njohur dhe për të riprodhuar ndërveprimet sociale midis drejtuesve të makinave dhe çiklistëve në makinat e reja vetëdrejtuese.

Realizimi i hulumtimit

Ekipi i ekspertëve do të përfshijë gjetjet e tyre në një punim që do të prezantohet në një konferencë mbi ndërveprimet njeri-kompjuter. Ata studiuan se si shoferët dhe çiklistët ndërveprojnë drejtpërdrejt dhe tërthorazi me njëri-tjetrin në rrugët publike nëpërmjet një sërë eksperimentesh që përfshinin 12 çiklistë vullnetarë të pajisur me syze për gjurmimin e syve dhe kamera video të montuara në kokë.

Hulumtimi i tyre shikoi drejtimet në të cilat shikonin çiklistët gjatë vozitjes dhe zbuloi se çiklistët mbështeteshin më shumë në informacionin nga tabelat rrugore, ndërkohë që shikonin me kujdes makinat për të parë se në cilin drejtim po planifikonin të shkonin ato automjete.

Rekomandimet e studimit

Studimi ka ndikuar në një sërë rekomandimesh se si automjetet autonome duhet të funksionojnë pranë çiklistëve në dekadat e ardhshme, në mënyrë që shoferët të përfshihen më pak në mënyrë aktive në drejtimin e automjetit.

Automjetet autonome duhet të jenë në gjendje të kuptojnë ndërveprimet njerëzore.

Ekipi sugjeron që automjetet autonome mund të jenë më të plota në shfaqjen e synimeve të tyre të drejtimit nëpërmjet një ekrani të montuar jashtë, me një seri LED të ngjashme me semaforët për të treguar nëse ato janë duke shpejtuar, ngadalësuar ose duke iu dorëzuar një përdoruesi tjetër të rrugës.

Syze inteligjente për çiklistët

Hulumtimi, i titulluar Realiteti: Eksplorimi i Ndërveprimeve Shofer-Çiklist në Trafikun Real, sugjeron gjithashtu se çiklistët mund të mbajnë "syze inteligjente" që mund të komunikojnë qëllimet e një automjeti autonom, duke lejuar makinat të komunikojnë me çiklistët përreth tyre.

Profesor Stephen Breëster, nga Fakulteti i Shkencave Kompjuterike të Universitetit të Glasgowit, i cili udhëhoqi hulumtimin, tha: "Të jesh në gjendje të zbulosh se si funksionon kjo gjuhë do të ndihmojë në drejtimin e zhvillimit të një sërë metodash të reja të komunikimit me çiklistët që janë të lehta për t'u kuptuar në çdo situatë trafiku, informues i besueshëm dhe i parashikueshëm”.