Papa Françesku u jep grave të drejtën e votës në mbledhjen e peshkopëve

Sinodi i Shenjtë, i cili do të përbëhet nga afërsisht 370 anëtarë, pritet që të ketë gjithsej 41 gra me të drejtë vote, nga të cilat gjashtë janë nga kisha dhe 35 do të emërohen rishtazi.