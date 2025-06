Në ujërat e detit të ngrohtë të Marmarasë, në jug të Istanbulit, gjendet një arkipelag i përbërë nga nëntë Ishujt e Princit. Kjo zonë përrallore përbëhet nga plazhe me guralecë, rrugë të dekoruara, arkitekturë antike dhe gastronomi lokale. Flladi që lëkund lulet e rënda të mimozës, ambienti natyror nën hijen e vilave, ndërtesat e bardha prej druri dhe zhurma e karrocave e përshkruajnë më së miri këtë atmosferë ishullore.

Të vendosura pranë Istanbulit, Ishujt e Princit janë idealë për të gjithë ata që duan të përjetojnë qetësinë e jetës në ishull, por edhe shkëlqimin e megapolit në Bosfor. Ditët e fundjavës janë ditët më të zakonshme kur njeriu arratiset nga ngutja dhe nxitimi i qytetit në ishujt Bujukada, Hejbeliada, Kinaliada, Burgazada, Sedef, Yassiada, Sivriada, Kašik dhe Tavšan.

Vetëm Buyukada, Hejbeliada, Kinaliada, Burgazada dhe ishulli Sedef mund të arrihen lehtësisht me linjat ditore të trageteve nga anët evropiane dhe aziatike të Istanbulit. Ajo që i bën Ishujt e Princit më tërheqës është se të gjitha rrugët janë të mbyllura për trafik.

Vilat perandorake si shtëpi verore

Legjenda thotë se Ishujt e Princit morën emrin e tyre për shkak të princave, perandorëve dhe perandoreshave të mërguara që u dërguan atje gjatë Perandorisë Romake Lindore. Gjatë gjithë historisë, ishujt kanë shërbyer si një vendbanim shkretëtirë për klerin dhe një destinacion pushimesh verore për monarkët.

Shkrimtarë të famshëm turq dhe liderë të famshëm politikë botërorë qëndruan në ishuj. Me kalimin e kohës, ishujt janë shndërruar në një strehë dhe oazë paqeje për banorët e Istanbulit, veçanërisht gjatë pranverës dhe verës. Vilat historike të lashta janë kthyer në rezidenca verore dhe ishujt janë bërë një vend pushimi me gjire ku vizitorët mund të notojnë, çiklojnë rrugëve, të shijojnë shëtitjet e gjata, të shoqërohen me peshkatarët dhe të fotografojnë këtë shkrirje të pemëve, tokës dhe detit në aromën joshëse të luleve.

Një qëndrim në ishuj është veçanërisht i këndshëm në një mbrëmje të ngrohtë pranvere, kur restorantet përgatisin peshk të freskët.

Më i madhi nga ishujt e Princit është Bujukada, që në turqishte do të thotë "Ishulli i madh". Ndërsa disa vizitorë ecin nëpër rrugët ku rriten livanda dhe mimoza, të tjerë shëtisin ishujt me biçikletë me një piknik në pyjet e ishullit. Pranë bankës së tragetit, vizitorët priten nga kulla e famshme e sahatit. Manastiri Aja Jorgi Hilltop dhe Juce Tepe janë atraksione që duhen parë. Kisha ende sot vizitohet dhe përdoret nga besimtarët ortodoksë. Brenda dhe jashtë kishës, besimtarë dhe vizitorë nga vendi dhe bota bëjnë betimin e tyre.

Ishulli Hejbeliada (përkthyer në turqishte si ishull me shalë) është emëruar për shkak të formës së tij, e cila të kujton çanta kuajsh. Ky ishull është i dyti më i madh dhe është shtëpia e shumë ndërtesave historike, si Manastiri Aya Jorgi Cliff, Sinagoga Bet Yaakov dhe Kisha Aya Nikola, e cila ndodhet në shkëmb. Seminari, i cili është i hapur për trajnimin e klerikëve, është një nga vendet që duhet parë në ishull. Në ishull organizohen festivale dhe ngjarje të rëndësishme. Natyra e ishullit përshkruhet më së miri në Parkun Natyror Degirmenburnu, i cili mund të eksplorohet me biçikletë ose në këmbë.

Faltorja e tregimtarit të famshëm Sait Faik

Burgazada është ishulli i tretë më i madh. Për shkak të plazheve të tij të njohur, ishulli tërheq shumë vëmendjen e qytetarëve të Istanbulit. Atraksionet më të mëdha historike të ishullit janë manastiri Aja Jorgi Garibi, kisha Aja Jani dhe muzeu Sait Faik. Manastiri shihet më shpesh nga anija ndërsa shkon drejt ishullit, sepse dallohet me muret dhe zilen e tij blu dhe të bardhë. Muzeu Sait Faik ndodhet në shtëpinë e dikurshme të poetit dhe tregimtarit të famshëm turk Sait Faik Abasyanko, i cili kaloi disa kohë në Burgazada. Në anën e majtë të ishullit është Kalpazankay me limane shkëmbore dhe restorante peshku, ndërsa mund të bëni foto mahnitëse nga kodra e vetme e ishullit, Bajraku.

Duke qenë më i afërti me Istanbulin, ishulli Kinaliada është një zgjedhje e shkëlqyer për një largim të shpejtë dhe të qetë. Ishulli i vogël, i quajtur sipas bimës së makisë mesdhetare që e mbuloi dhe imazhin e kuq të krijuar nga këto formacione, ka një sipërfaqe të vogël në krahasim me ishujt fqinjë. Është e lehtë të kalosh gjithë ishullin në gjysmë ore nga pika më e largët. Manastiri i Hristos dhe Kisha Surp Krikor Lusavoric janë dy struktura të vjetra në Kinaliada.

Kisha shquhet për shembujt e jashtëzakonshëm të gdhendjes në gurë.