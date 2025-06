Pavarësisht nga një sërë ndërhyrjesh ushtarake, të cilat ndërprenë jetën politike turke në 1960, 1971, 1980, 1997 dhe 2007, Türkiye ka qenë në gjendje të zhvillojë zgjedhje kryesisht demokratike që nga tranzicioni i vendit në një sistem shumëpartiak në vitin 1950.

Nga formimi i Republikës Turke në 1923 deri në 1950, Türkiye u drejtua nga një parti që u bashkëthemelua nga babai themelues i vendit Mustafa Kemal Ataturk, i cili vdiq në 1938.

Zgjedhjet në këtë periudhë ishin kryesisht ceremoniale, sepse vetëm kandidatët e pasfidueshëm të CHP-së kishin një mundësi për të fituar vende në parlamentin turk.

Por, kjo ndryshoi me zgjedhjet e vitit 1950, në të cilat një numër partish mund të konkurronin kandidatët e tyre në një sondazh demokratik dhe Partia Demokratike, një udhëheqje politike konservatore, erdhi në pushtet me një shumicë të madhe.

Që atëherë, partitë konservatore kanë dominuar politikën turke, ndërsa CHP-ja, një parti e majtë, nuk mund të merrte shumicën e votave (përveç në disa raste), duke mbetur opozita kryesore në parlament.

Në maj, vendi do të përballet me një tjetër cikël zgjedhor vendimtar në historinë e tij.

Ja se si kanë evoluar zgjedhjet e Türkiyes në njëqind vitet e fundit:

Trashëgimia osmane

Historia zgjedhore e Türkiyes i ka rrënjët në Perandorinë Osmane, shteti paraardhës i republikës turke, e cila kontrollonte pjesën më të madhe të Lindjes së Mesme dhe territore të rëndësishme në gjithë Ballkanin në shekullin XIX. Perandoria ishte në një gjendje rënieje në fund të shekullit XIX, kur shtetarët osmanë mendonin se reformimi i strukturës politike të perandorisë multietnike dhe shumëfetare ishte mënyra e vetme për të parandaluar shpërbërjen e saj.

Në vitin 1876, si rezultat i programit të reformës osmane, perandoria u shndërrua në një monarki kushtetuese me parlament. Zgjedhjet e para u mbajtën përkatësisht në 1876 dhe 1877, kur parlamenti miratoi një ligj zgjedhor, i cili kishte qenë në fuqi deri në vitin 1943 edhe gjatë periudhës së Republikës.

Mirëpo, ky parlament nuk mundi të funksiononte shumë për arsye të ndryshme dhe sulltani osman Abdulhamidi II e pezulloi deri në vitin 1908, kur filloi epoka e dytë kushtetuese pasi erdhi Komiteti i Bashkimit dhe Përparimit (CUP), krahu politik i xhonturqve dhe aleatëve të tij ushtarakë në pushtet.

Pas zgjedhjeve të vitit 1908, parlamenti osman u rihap në Istanbul pasi kandidatët e lidhur me CUP-në fituan shumicën e zgjedhjeve në gjithë perandorinë. Ndërsa CUP-ja pretendonte se ishte një grup reformist, ata iu drejtuan taktikave agresive të shtypjes për të shtypur kundërshtarët e tyre politikë. CUP-ja gjithashtu manipuloi zgjedhjet duke përdorur pushtetin shtetëror dhe mjete të tjera për të zgjedhur kandidatët e tyre për të fituar një shumicë absolute në parlament.

Pas vitit 1913, CUP-ja formoi një rregull njëpartiak dhe e drejtoi vendin gjatë gjithë rrugës gjatë Luftës së Parë Botërore.

Zgjedhjet e kohës së luftës

Në fund të Luftës së Parë Botërore, fuqitë aleate pushtuan pjesën më të madhe të territoreve osmane. Më 1919, Mustafa Kemal udhëhoqi Luftën e Pavarësisë së Türkiyes kundër fuqive pushtuese britaniko-franceze. Megjithëse fuqitë pushtuese krenoheshin me qeveritë demokratike, ata mbyllën parlamentin osman dhe internuan shumicën e deputetëve të tij në vitin 1920.

Në të njëjtin vit Ataturku dhe mbështetësit e tij thirrën një parlament tjetër në Ankara, një qytet i papushtuar, dhe kërkuan që të mbaheshin zgjedhje në territoret e papushtuara për këtë asamble në Ankara. Parlamenti u emërtua zyrtarisht Asambleja e Madhe Kombëtare, i njëjti titull që shteti aktual turk përdor për të përshkruar organin e tij legjislativ.

Me zgjedhjet e vitit 1920, deputetët u zgjodhën për asamblenë në Ankara pasi deputetë të lirë të parlamentit osman me bazë në Istanbul iu bashkuan gjithashtu organit të ri legjislativ në qytetin qendror të Anadollit, i cili u bë kryeqyteti turk më vonë. Këto zgjedhje ishin vendimtare, sepse asambleja në Ankara udhëhoqi me sukses Luftën e Pavarësisë kundër forcave pushtuese.

Një tjetër zgjedhje vendimtare u zhvillua në qershor 1923 përpara shpalljes së Republikës Turke në tetor të po atij viti, që shënoi edhe kalimin nga perandoria në republikë.

Ky kuvend lufte kishte një natyrë demokratike të paprecedentë për shkak të ekzistencës së dy fraksioneve politike të quajtura Grupi i Parë dhe Grupi i Dytë, të cilët kishin qëndrime të kundërta në drejtim të Türkiyes. Asambleja e Madhe Kombëtare fitoi Luftën e Pavarësisë, por këto dy fraksione kishin mendime të ndryshme për perspektivat e marrëveshjes së paqes me Fuqitë Aleate.

Ndërsa Grupi i Parë i udhëhequr nga Mustafa Kemal mbështeti miratimin e Traktatit të Lozanës, Grupi i Dytë, i dominuar nga politikanët konservatorë, e kundërshtoi këtë masë. Si rezultat, Mustafa Kemal dhe mbështetësit e tij shpërndanë asamblenë, duke kërkuar zgjedhje të reja për të pasur një shumicë pro paqes në parlament.

Grupi i Parë i Mustafa Kemalit, i cili e quajti veten si Partia Popullore pas zgjedhjeve, fitoi një shumicë të madhe në parlament, sepse Grupi i Dytë bojkotoi zgjedhjet, duke pretenduar se shpërndarja e asamblesë ishte jokushtetuese. Në tre muaj pas zgjedhjeve, parlamenti miratoi Traktatin e Lozanës dhe shpalli Türkiyen si republikë, duke i dhënë fund sundimit osman.

Mustafa Kemal mendonte se mënyra më e mirë për të shpërbërë opozitën ishte shpërbërja e asamblesë së luftës dhe thirrja e zgjedhjeve të parakohshme në prill 1923. Grupi i Dytë i bojkotoi zgjedhjet, duke pretenduar se shpërndarja e asamblesë ishte jokushtetuese. Në vitin 1924, Partia Popullore ndryshoi emrin e saj në Partia Popullore Republikane (CHP).

1923-1950: zgjedhje nën sundimin njëpartiak

Zgjedhjet e vitit 1923 patën efekte vendimtare duke filluar qeverisjen njëpartiake të CHP-së, e cila nuk u përball me asnjë parti opozitare në pesë zgjedhjet e ardhshme në 1927,1931,1935,1939 dhe 1943. Grupet opozitare si TFC-ja dhe Partia Republikane e Lirë ekzistonin për një kohë të shkurtër si të dyja partitë u mbyllën dhe nuk mund të merrnin pjesë në asnjë zgjedhje.

Mustafa Kemal Ataturk u zgjodh gjithashtu president katër herë nga parlamenti. Pas vdekjes së Ataturkut, sundimi njëpartiak vazhdoi nën Ismet Inonu, presidentin e dytë të Türkiyes, i cili gjithashtu u zgjodh në presidencë katër herë nga parlamenti.

Pas Luftës së Dytë Botërore, sundimi njëpartiak i Türkiyes hapi rrugën për formimin e partive të tjera dhe për herë të parë që nga themelimi i Republikës, partitë opozitare si Partia Demokratike (PD), themeluesit e së cilës ishin ish anëtarë të CHP-së, u lejuan të kandidojnë kundër CHP-së. Kjo shënoi kalimin e vendit në një sistem shumëpartiak.

Ndërsa partitë e tjera u lejuan të garonin në zgjedhjet e vitit 1946, CHP-ja përdori shumë taktika presioni kundër PD-së, një parti konservatore, e cila ishte një frymëzim i madh për presidentin aktual të Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, për të formuar Partinë AK në 2001, para dhe gjatë sondazhit të diskutueshëm.

Si rezultat, shumë e quajnë sondazhin e vitit 1946 “zgjedhjet e manipuluara”. Përpara zgjedhjeve, CHP-ja miratoi gjithashtu një ligj zgjedhor, i cili sipas shumë analistëve kishte disa parime antidemokratike.

Zgjedhjet e vitit 1950

Pavarësisht taktikave të shtypjes së CHP-së, ngritja e PD-së ishte e pashmangshme dhe zgjedhjet e vitit 1950 e treguan qartë këtë pasi partia konservatore gëzonte një shumicë të madhe në parlament nën udhëheqjen e Adnan Menderesit. Kjo përfaqësonte gjithashtu, siç vëren historiani kryesor turko-amerikan Kemal Karpat, “pikë kthese në jetën politike dhe shoqërore turke”.

Gjatë fushatës elektorale, posteri i PD-së, ku shfaqej një dorë e shoqëruar me një tekst që thoshte “Mjaft! Njerëzit kanë të drejtë të vendosin”, pati një efekt të jashtëzakonshëm te qytetarët e rregullt që jetojnë nën qeverisjen e CHP-së për gati tri dekada. “Edhe mbështetësit e CHP-së u prekën nga posteri,” shkroi Mehmet Oznur Alkan, një profesor i shkencave politike në Universitetin e Istanbulit.

Pas zgjedhjeve të vitit 1950, PD-ja fitoi dy zgjedhjet e njëpasnjëshme në 1954 dhe 1957 pasi shumica e saj parlamentare zgjodhi Celal Bayar, një bashkëthemelues i partisë konservatore, tri herë në presidencë. Por, në vitin 1960, grushti i parë ushtarak në vend ndërpreu qeverisjen e PD-së.

1960-1980: grushti i shtetit dhe zgjedhjet

Grushti i shtetit i vitit 1960 mbylli PD-në dhe burgosi ligjvënësit dhe zyrtarët e saj të lartë. Ajo çoi gjithashtu në ekzekutimin e kryeministrit Adnan Menderes, ministrit të financave Hasan Polatkan dhe ministrit të jashtëm Fatin Rustu Zorlu. Në tërësi, grushti i shtetit traumatizoi sistemin politik turk.

Më në fund u miratua një ligj i ri zgjedhor, duke përqafuar sistemin D’Hondt. Kjo përfshinte ndarjen proporcionale të vendeve, sipas votave të marra në zona të ndryshme zgjedhore. I njëjti sistem zgjedhor mbetet kryesisht në fuqi në Türkiye.

Pavarësisht grushtit të shtetit brutal, partitë konservatore fituan shumicën e votave në zgjedhjet e vitit 1961. Partia e Drejtësisë (AP) nën Suleyman Demirel, një politikan i qendrës së djathtë që udhëhoqi qeveri të ndryshme konservatore nga vitet 1960 deri në vitet 1990, pretendoi se ishte vazhdimi i linjës politike të PD-së.

AP-ja vazhdoi të fitojë dy zgjedhjet e ardhshme në 1965 dhe 1969, duke fituar shumicën në parlament dhe duke formuar qeveri konservatore nën udhëheqjen e Demirelit. Por, një tjetër ndërhyrje ushtarake në vitin 1971 ndërpreu qeverinë e dytë të Demirelit, duke i shkaktuar një goditje tjetër demokracisë turke.

Memorandumi ushtarak i vitit 1971 çoi në një proces të qeverive të koalicionit. Bashkëpunimi i Demirelit me drejtuesit e ushtrisë pas memorandumit ushtarak të vitit 1971 i kushtoi atij shumë pasi asnjë parti nën udhëheqjen e tij nuk mund të fitonte shumicën në asnjë zgjedhje që atëherë. CHP-ja nën Bulent Ecevit, një udhëheqës i majtë në rritje, doli i pari në zgjedhjet e 1973, duke formuar një qeveri koalicioni jetëshkurtër me Partinë e Shpëtimit Kombëtar (MSP) – një fraksion politik konservator.

Deri në zgjedhjet e vitit 1977, të papërfunduara si sondazhet e vitit 1973, qeveria e pakicës ose e koalicionit drejtuan Türkiyen. Kështu vazhdoi deri në grushtin e shtetit të vitit 1980, i cili do të shpërbënte gjithë sistemin e partive politike turke, duke mbyllur të gjitha partitë.

Nga vitet 1980 deri në 2000: rikthimi i koalicioneve

Pas grushtit të shtetit të vitit 1980, zgjedhjet e para u mbajtën në vitin 1983 dhe Partia Mëmëdheu (ANAP) nën drejtimin e Turgut Ozal, një politikan konservator me rrënjë në MSP si Erdoğani, fitoi një shumicë parlamentare. Partia e Ozalit fitoi një mandat tjetër në zgjedhjet e vitit 1987. Në fitoret e Ozalit, pragu zgjedhor prej 10 për qind, i cili u soll nga ligjvënësit e lidhur me grushtin e shtetit në 1983 për të rritur stabilitetin politik, luajti gjithashtu një rol kritik.

Por, pasi Ozal u zgjodh në presidencë, ANAP-i filloi të bjerë dhe humbi zgjedhjet e ardhshme në 1991. Ndërmjet viteve 1991 dhe 2002, kur AK Partia erdhi në pushtet me një fitore të madhe, asnjë parti nuk mund të pretendonte një shumicë në parlament në zgjedhjet e 1995 dhe 1999. Qeveritë e koalicionit dominuan peizazhin politik turk.

2002-2023: fitoret e AK Partisë

Nën udhëheqjen e Erdoğanit, AK Partia pretendoi politikën kryesore turke, duke fituar zgjedhjet radhazi në 2002, 2007 dhe 2011. Ndërsa AK Partia humbi shumicën e saj parlamentare në zgjedhjet e qershorit 2015, ajo rifitoi shpejt shumicën në zgjedhjet e nëntorit të të njëjtin vit. Rizgjedhja u mbajt pasi partitë fituese nuk ishin në gjendje të formonin një qeveri, duke çuar në një bllokim.

Në vitin 2014, Erdoğani u zgjodh në presidencë për herë të parë me votim popullor pas një ndryshimi kushtetues të vitit 2007, i cili zyrtarizoi rregullin e zgjedhjes së presidentëve me votë popullore.

Pas ndryshimit të sistemit parlamentar në një model presidencial me referendumin e 2017, Erdoğani fitoi një tjetër zgjedhje presidenciale në 2018 pasi Aleanca Popullore, e përbërë nga AK Partia dhe Partia e Lëvizjes Kombëtare (MHP), fitoi një shumicë në parlament.

Me zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të 2023 të planifikuara në mes të majit, mbetet për t’u parë se çfarë forme do të marrë peizazhi politik turk, pasi aleanca e udhëhequr nga AK Partia hyn në një garë tjetër elektorale me një aleancë të udhëhequr nga gjashtë parti të udhëhequra nga CHP-ja.