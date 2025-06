Sipas hulumtimit të agjencisë ndërkombëtare "Small Arms Survey" me seli në Gjenevë, ka më shumë se një miliardë armë zjarri në botë, shumica e të cilave janë në duart e civilëve. Një sërë vendesh nga Ballkani Perëndimor janë në krye të listës me numrin më të madh të armëve për njëqind banorë.

Sipas sondazhit të fundit të vitit 2018, vlerësohet se rreth 85% e armëve janë në duart e civilëve, 13% në arsenalet ushtarake dhe 2% janë në pronësi të agjencive të zbatimit të ligjit.

Rreth 4 nga 10 armë zjarri janë në pronësi të civilëve amerikanë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës jetojnë rreth 4% e popullsisë së botës, por civilët nga ky vend zotërojnë rreth 40% të armëve të zjarrit në botë.

Shtetet e Bashkuara kanë rreth 121 armë zjarri për 100 banorë, ndërsa Jemeni është i dyti në listën e vendeve me numrin më të madh të armëve të zjarrit me 53 armë zjarri për 100 banorë.

Sipas këtij hulumtimi, në vendin e tretë dhe të katërt në listën e vendeve me numrin më të madh të armëve për njëqind banorë janë Mali i Zi dhe Serbia me numër të njëjtë të armëve, pra 39,1. Hulumtimi thotë se civilët në Serbi kanë 2.719.000 armë, nga të cilat 1.186.086 janë të regjistruara dhe 1.532.914 janë të paregjistruara. Në Mal të Zi ka 245.000 armë, nga të cilat 103.536 janë të regjistruara dhe 141.464 janë të paregjistruara.

Bosnjë e Hercegovina është në vendin e 11-të dhe, sipas të dhënave të “Small Arms Survey”, në vend janë regjistruar 31,2 armë për njëqind banorë. Raporti thotë se ka gjithsej 1.185.000 armë në BeH, nga të cilat 353.000 janë të regjistruara dhe 832.000 janë të paregjistruara.

Maqedonia e Veriut është në vendin e 13-të me 29,8 armë për njëqind banorë, me gjithsej 621.000 armë. Kosova është në vendin e 17-të me 26,3 armë për njëqind banorë, pra gjithsej 436.000 armë.

Në fund të listës janë vende si Indonezia dhe Japonia, të cilat nuk kanë më shumë se një armë zjarri për 100 banorë.